Pronostico Genk-Friburgo: l’over è assicurato

Genk-Friburgo è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico

Anche nello scorso fine settimana il Genk ha vissuto un momento negativo, perdendo contro il Royale USG. La terza sconfitta nelle ultime cinque partite per la formazione belga. Che ha pure superato lo scorso turno ai calci di rigore quando sembrava avesse messo a posto la situazione, contro la Dinamo Zagabria, nella partita d’andata. E invece così non è stato.

Viene dal bel pareggio contro il Leverkusen in campionato invece il Friburgo. I tedeschi nella loro storia non hanno mai affrontato una squadra belga e devono, in questa trasferta, cercare di invertire un trend negativo appunto quando giocano fuori casa: nelle ultime cinque sfide lontane dal pubblico amico, questa truppa non ha fatto gol nei 90′ regolamentari. Qualcosa sulla prima linea si è inceppata, ma questa occasione cade proprio a puntino per cercare di ribaltare il tutto.

La qualità del Friburgo – e il momento negativo del Genk – possono aiutare appunto i tedeschi a riuscire nel proprio intento. Il colpo esterno è preventivabile.

Come vedere Genk-Friburgo in diretta tv e in streaming La sfida Genk-Friburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Friburgo è quotata 2.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico In una gara da almeno tre reti complessive (l’Over 2,5 è molto probabile) crediamo che il Friburgo possa pure riuscire nel colpo esterno. Le probabili formazioni di Genk-Friburgo GENK (4-4-2): Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smets, Ditu; Sor, Sattlberger, Karetsas, Ito; Heymans, Mirisola.

FRUIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Osterhage, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. POSSIBILE RISULTATO: 1-2