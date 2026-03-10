Pronostico Oxford-Blackburn: la terza di fila per il sogno

Oxford-Blackburn è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

Fino a qualche settimana fa nessuno pensava che questo Oxford potesse riuscire a centrare la salvezza. Questa squadra mancava di convinzione e non dava nemmeno l’idea di poter riuscire a vincere qualche partita. E invece, nelle ultime due, sono arrivati altrettanti sorrisi e clamorosamente la classifica, e la possibilità di rimanere in Championship, si è riaperta.

Discorso invece si potrebbe fare per gli ospiti del Blackburn: qualche settimana fa erano arrivate tre vittorie in quattro partite e quindi si stava aggiustando tutto. Stavolta, invece, dopo un punto nelle ultime tre gare, sono tornati dentro questa squadra delle paure brutte, pensieri di retrocessione. E in questo scontro diretto ci si gioca una grossa fetta di stagione. Sulle ali dell’entusiasmo, e su un pubblico che ha ritrovato fiducia, l’Oxford sogna la terza vittoria di fila che la potrebbe anche portare fuori dalla zona rossa. Anzi, quasi sicuramente la porterà fuori la zona retrocessione e con annesso sorpasso in classifica. In quello che è quasi uno spareggio, la vittoria dei padroni di casa ci pare possa arrivare.

Come vedere Oxford-Blackburn in diretta tv e streaming

La sfida Oxford-Blackburn, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Oxford è quotata 2.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La terza vittoria di fila significherà per l’Oxford uscire dalla zona retrocessione e alimentare ulteriori paure dentro il Blackburn. Il momento positivo ci dice che i padroni di casa possano riuscire nell’impresa.

Le probabili formazioni di Oxford-Blackburn

OXFORD (4-2-3-1): Cumming; Long, Helik, Brown, Currie; Konak, Brannagan; Mills, Donley, Peart-Harris; Lankshear.

BLACKBURN (3-4-2-1): Toth; Carter, McLoughlin, Cashin; Alebiosu, Forshaw, Gardner-Hickman, Ribeiro; Morishita, Ohashi; Jorgensen.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0