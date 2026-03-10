Pronostico Coventry-Preston: tre punti semplici

Coventry-Preston è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

Si avvicina sensibilmente la promozione diretta per il Coventry di Lampard, primo in classifica, con cinque punti di vantaggio sulla seconda e addirittura con nove sulla terza, quella che non va subito in Premier League.

Il Coventry in casa ha perso solamente una volta in stagione, contro l’Ipswich. Per il resto, e la graduatoria ne è la dimostrazione, solo vittorie e qualche pareggio. Contro il Preston arriverà, senza dubbio in questo caso, l’ennesima affermazione visto che la truppa ospite non ha davvero, o quasi, nulla da chiedere alla propria annata. Ormai la salvezza è stata raggiunta – 49 punti conquistati fino al momento – e quindi le motivazioni pendono tutte dalla parte dei padroni di casa che, in questo momento, vedono davvero da vicino la possibilità di prendersi qualcosa di unico. Diciamo che non ci sono altre cose davvero da analizzare per questa partita. La classifica ci dice tutto, lo stato di forma ci dice tutto, e la voglia che ha il Coventry ci dice tutto.

Come vedere Coventry-Preston in diretta tv e streaming

La sfida Coventry-Preston, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma mercoledì 11 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Coventry è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Partita senza storia. Coventry vincente e promozione in Premier League molto più vicina.

Le probabili formazioni di Coventry-Preston

COVENTRY (4-5-1): Rushworth; Van Ewijk, Kitching, Woolfenden, Dasilva; Torp, Grimes, Sakamoto, Eccles, Mason-Clark; Wright.

PRESTON (3-4-3): Cornell; Offiah, Gibson, Hughes; Storey, Whiteman, Thompson, Devine; Jebbison, Dobbin, Osmajic.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0