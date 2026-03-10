Pronostico Bayer Leverkusen-Arsenal: a caccia della nona sinfonia nella sfida tra “invincibili”

Bayer Leverkusen-Arsenal è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Curiosamente la Champions League mette di fronte due squadre che nel nuovo millennio sono state capaci di vincere Bundesliga e Premier League senza perdere neppure un match nei rispettivi percorsi. L’Arsenal nel 2004 ed il Bayer Leverkusen vent’anni esatti dopo. Oggi in palio c’è un pass per i quarti di finale di Champions League: chi parte coi favori del pronostico sono ovviamente i Gunners e non potrebbe essere altrimenti visto che nella League Phase hanno fatto la parte del leone vincendone otto su otto con un rendimento da paura (miglior attacco con 24 gol segnati e miglior difesa con appena 4 reti subite).

Un Arsenal praticamente perfetto, che può ancora sognare un mitologico Quadruple. Gli uomini di Mikel Arteta sono in corsa su tutti i quattro fronti (League Cup, FA Cup, Premier e Champions) e per un en plein che avrebbe davvero del clamoroso. L’attenzione del tecnico basco, tuttavia, è rivolta quasi interamente sul campionato e su un titolo che a Londra Nord aspettano con trepidazione da ben 22 anni. I Gunners devono fare i conti con un Manchester City che si è rifatto sotto grazie a qualche defaillance dei londinesi nelle ultime settimane: i punti di vantaggio sulla corazzata di Pep Guardiola sono 7, ma i Cityzens hanno giocato una gara in meno rispetto all’Arsenal e potenzialmente potrebbero essere a -4.

Gunners, occasione unica

La pressione però sembra aver fatto bene a Saka e compagni, che arrivano all’appuntamento di coppa forti delle quattro vittorie di fila tra campionato ed FA Cup. Nel fine settimana, non senza difficoltà, l’Arsenal con una formazione imbottita di riserve ha battuto 2-1 il Mansfield, club che milita in League One, nel quinto turno della coppa nazionale più prestigiosa.

In Champions servirà un Arsenal più famelico, desideroso di sfruttare un ottimo sorteggio che impedirà ai Gunners di sfidare le altre candidate alla vittoria finale (PSG, Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco) fino all’ultimo atto.

Un’occasione, insomma, troppo ghiotta. Del resto, il Bayer Leverkusen non è mica quello di due anni fa: approdare agli ottavi sembra già un buon risultato per una squadra la cui stagione era nata sotto una cattiva stella dopo la dolorosa separazione da Xabi Alonso. L’ex ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, sta cercando di sistemare le cose ma gli alti e bassi continuano ad essere troppi. In Bundesliga il Bayer è sesto, a sole tre lunghezze dal quarto posto: sabato scorso i rossoneri non sono andati al di là di un 3-3 – il secondo nelle ultime tre – a Friburgo, venendo raggiunti a 4 minuti dalla fine. Negli spareggi le Aspirine hanno eliminato i greci dell’Olympiacos: decisiva la vittoria per 2-0 nella gara d’andata al Pireo (al ritorno, in Germania, è poi terminata con un noioso 0-0).

Diversi i dubbi di formazione di Arteta: Saliba, Odegaard, White, Calafiori e Trossard continuano ad essere in dubbio. Infermeria piena anche in casa Leverkusen: out Badé, Arthur, Flekken, Vazquez, Tella, Ben Seghir ma soprattutto capitan Schick.

Il pronostico

L’Arsenal entra in questo ottavo di finale con i gradi della super-favorita. Il miglior attacco (24 gol) e la miglior difesa (4 gol subiti) della League Phase sono biglietti da visita spaventosi.

Nonostante qualche dubbio legato ai titolari, la profondità della rosa ha permesso ad Arteta di ruotare gli uomini anche in FA Cup contro il Mansfield. Il Leverkusen, pur essendo storicamente ostico in casa (solo due ko nelle ultime 19 europee), sta vivendo una stagione di transizione: il recente 3-3 con il Friburgo ha confermato che la difesa è vulnerabile. Ed oltretutto in questo match non avrà capitan Schick, capocannoniere con 11 reti tra campionato e Champions. L’Arsenal, malgrando le ultime prestazioni tutt’altro che esaltanti, vorrà imporre il proprio ritmo sin da subito per sfruttare il tabellone “benevolo” e ipotecare i quarti. La fame dei Gunners e la loro striscia di 8 vittorie consecutive in Champions sono troppo pesanti per un Leverkusen ancora in cerca d’autore. Ci aspettiamo una prova di forza della squadra londinese.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Arsenal

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Aleix Garcia, Ezequiel Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2