Pronostico Atletico Madrid-Tottenham: squadra allo sbando e quarti ipotecati

Atletico Madrid-Tottenham è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era quasi impossibile prevedere, al termine della League Phase, che il Tottenham si sarebbe trovato in queste condizioni alla vigilia dell’ottavo con l’Atletico Madrid. Ebbene sì, gli Spurs da un mese a questa parte non fanno altro che perdere – cinque sconfitte consecutive e zero vittorie nel 2026 in Premier League – e sono finiti a lottare per non retrocedere, con il rischio concreto di finire addirittura in Championship. Una situazione davvero assurda, se pensiamo che in estate il club londinese era partito con degli obiettivi decisamente più ambiziosi, sborsando anche delle discrete cifre sul mercato. Neanche nei peggiori scenari, dunque, si sarebbe potuto immaginare un simile disastro.

Il recente avvicendamento in panchina tra Thomas Frank e Igor Tudor non ha prodotto gli effetti sperati: l’ex allenatore della Juve ha cercato di correre ai ripari, provando a modificare qualcosa dal punto di vista tattico ma finora ha rimediato solo delusioni. Tre sconfitte su tre da quando il tecnico croato ha preso le redini della squadra: Arsenal (1-4), Fulham (2-1) e Crystal Palace (1-3). Una crisi, insomma, di cui non si riesce a intravedere la fine, con van de Ven e compagni che sembrano scendere in campo sfiduciati. Non deve sorprendere quindi che la Champions League passi un po’ in secondo piano. Ed è paradossale dirlo, visto che il Tottenham ha fatto un’ottima League Phase, riuscendo a classificarsi tra le prime otto dopo aver conquistato 5 vittorie in 8 giornate (unica sconfitta in casa del PSG), approfittando di un sorteggio a dir poco clemente.

I Colchoneros stanno ritrovando continuità

Non stupiscono, stando così le cose, le quote nettamente sbilanciate sulla vittoria dell’Atletico Madrid. I Colchoneros nel playoff hanno piegato il Club Brugge (3-3 all’andata in Belgio e 4-1 al ritorno al Metropolitano) ed in campionato stanno pian piano trovando quella continuità che è mancata spesso in stagione.

In Liga sabato scorso è arrivata la terza vittoria consecutiva, con Nico Gonzalez (doppietta) e Sorloth che hanno contribuito con i loro gol a sistemare la Real Sociedad al termine di uno spettacolare 3-2 nell’antipasto di quella che sarà la prossima finale di Coppa del Re. La squadra del “Cholo” Simeone condivide attualmente la terza posizione con il Villarreal ma Barcellona e Real Madrid, che come capita di solito si stanno contendendo il titolo, sono troppo lontane.

Griezmann anche contro gli Spurs dovrebbe partire dalla panchina, mentre Nico Gonzalez ha buone chance di iniziare dal 1′ dopo la strepitosa prestazione con la Real Sociedad. Difficile che recuperino Mendoza e Barrios. Dal’altro lato, la lista degli infortunati è sempre chilometrica: Tudor dovrà fare di nuovo necessità virtù. In attacco si contendono una maglia Solanke e l’ex Juve Kolo Muani.

Come vedere Atletico Madrid-Tottenham in diretta tv e in streaming

Atletico Madrid-Tottenham è in programma martedì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sulla carta non dovrebbe esserci partita. L’Atletico Madrid in casa sa come esaltarsi (solo 2 sconfitte nelle ultime 17 contro le inglesi) e arriva al match con il morale a mille. Il Tottenham è invece una squadra “rotta”: la cura Tudor non ha prodotto effetti e la testa dei giocatori sembra altrove, più preoccupata dal baratro della Championship che focalizzata sulle stelle della Champions. Tuttavia, i Colchoneros hanno mostrato lacune difensive preoccupanti nella prima fase (15 gol subiti, record negativo tra le prime 16), il che potrebbe concedere uno spiraglio a gente come Kolo Muani o Solanke. Ma con la crisi d’identità che attanaglia gli Spurs, è difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria spagnola. La fame dell’Atletico e il disastro psicofisico del Tottenham suggeriscono una vittoria netta dei padroni di casa. Simeone vorrà ipotecare la qualificazione già a Madrid per evitare rischi nel ritorno a Londra.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Tottenham

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez.

TOTTENHAM (3-4-1-2): Vicario; Danso, Romero, van de Ven; Pedro Porro, Palhinha, Sarr, Gray; Xavi Simons; Tel, Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0