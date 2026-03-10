Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: il piano di Palladino per un altro miracolo

Atalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atalanta che sembrava ormai fuori dai giochi dopo lo spareggio d’andata con il Borussia Dortmund, terminato 2-0 per i gialloneri, si ritrova a disputare un insperato ottavo con la squadra che sta dominando la Bundesliga, il Bayern Monaco, nonché una delle grandi favorite per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Questo grazie a una delle rimonte più clamorose della storia della competizione regina. Due settimane fa, infatti, contro ogni pronostico la Dea è riuscita addirittura a ribaltare il Borussia Dortmund nel ritorno a Bergamo, con un devastante 4-1 che rimarrà per sempre impresso nei ricordi dei tifosi nerazzurri.

Gli uomini di Raffaele Palladino, oltre a salvare l’onore dell’Italia – l’Atalanta è l’unica italiana sopravvissuta dopo i playoff – potranno adesso affrontare questa doppia sfida con la serenità di chi non ha nulla da perdere. Dettaglio non indifferente, anche se i bookmaker non sembrano dare chance agli orobici. I bavaresi quest’anno hanno pochissimi punti deboli e sono una vera e propria macchina da gol. In Bundesliga ne hanno segnati addirittura 92 in 25 giornate e di questo passo potrebbero superare il famoso record del Real Madrid di José Mourinho nella stagione 2011-12. In Champions la corazzata di Vincent Kompany non è stata da meno: 22 reti in 8 turni, valse il secondo posto nella fase campionato dietro all’Arsenal (l’unico ko nella campagna europea, manco a dirlo, è arrivato a Londra con i Gunners).

Venerdì scorso i campioni di Germania in carica hanno travolto 4-1 il Borussia Monchengladbach, portando a casa il quinto successo di fila. Risultato che gli ha consentito di “archiviare” la pratica Bundesliga, dal momento che i punti di vantaggio sulla seconda, il Borussia Dortmund, sono rimasti 11.

La Dea ha pagato l’impresa con il Borussia

Per il Bayern sarà fondamentale vincere il campionato il prima possibile per potersi dedicare solo alla Champions. La Dea ovviamente non può fare questo tipo di discorso: Palladino e i suoi stanno pagando cari gli impegni ravvicinati e non è un caso che dopo l’impresa con il Borussia Dortmund non abbiano vinto nessuna delle successive tre partite giocate tra Serie A e Coppa Italia.

Sconfitta in casa del Sassuolo (2-1), pari pirotecnico all’Olimpico contro la Lazio (2-2) nella semifinale d’andata della coppa nazionale e secondo 2-2 di fila contro l’Udinese in campionato, coi friulani che sabato scorso si erano portati in vantaggio di due gol alla New Balance Arena, poi riacciuffati nel finale da una doppietta di Scamacca.

Il rallentamento ha avuto ripercussioni anche in classifica, dove l’Atalanta, settima, ha perso terreno nei confronti delle dirette concorrenti per il quarto posto, Como, Juventus e Roma. Palladino, preoccupato per i tanti gol incassati dalla sua squadra nelle ultime uscite – la porta di Carnesecchi non rimane inviolata da circa un mese – contro il Bayern non potrà contare sul difensore Scalvini, squalificato, oltre agli altri infortunati (Ederson, De Ketelaere e Raspadori). Dietro all’unica punta Scamacca dovrebbero giocare Samardzic e Zalewski. Le assenze pesanti però non mancano neppure tra i bavaresi. Il fatto che Harry Kane non sia sceso in campo contro il ‘Gladbach significa che il bomber inglese non è ancora al 100%. E non è da escludere che a Bergamo possa toccare a Nicolas Jackson. Le altre defezioni riguardano Neuer, Davies, Kiala e Ito.

Come vedere Atalanta-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Atalanta-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta entra in campo con il morale altissimo per via della rimonta storica sul Borussia Dortmund, ma con le gambe pesanti. I tre pareggi/sconfitte consecutivi in Italia dimostrano che il doppio impegno sta un po’ prosciugando le energie nerazzurre, alle prese pure con assenze importanti.

La difesa, orfana di Scalvini, dovrà arginare un attacco che viaggia a medie record, anche se l’assenza (o il parziale impiego) di Kane toglie ai bavaresi il loro terminale d’élite. Il Bayern ha un ruolino di marcia spaventoso negli ottavi (13 passaggi del turno su 14), ma la Dea a Bergamo ha vinto 5 delle ultime 6 gare ed ha un feeling speciale con le tedesche. Tuttavia, la profondità della rosa di Kompany e la fragilità difensiva mostrata recentemente dai bergamaschi rendono i bavaresi favoriti per un risultato positivo. Ci aspettiamo una gara aperta, ricca di capovolgimenti e reti. La Dea ha la forza per colpire con Scamacca (on fire dopo la doppietta all’Udinese), ma contenere il Bayern per 90 minuti sembra un’impresa titanica. Un pareggio sarebbe oro colato per il ritorno, mentre una vittoria di misura tedesca rifletterebbe i valori in campo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayern Monaco

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Karl, Musiala, Luis Diaz; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2