Pronostico Wrexham-Hull: la fiducia che serviva

Wrexham-Hull è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico
L’eliminazione per mano del Chelsea in Fa Cup, arrivata ai calci di rigore dopo una grandissima prova fisica e mentale, ha sicuramente dato ai padroni di casa del Wrexham quella fiducia che serviva per affrontare la parte finale di stagione.
Con una gara in meno rispetto all’Hull – e anche con tre punti in meno in classifica – arriva l’occasione per poter non solo trovare l’aggancio e quindi migliorare la propria posizione dentro i playoff, ma anche la possibilità di pensare a prendere pure quelle che stanno davanti, sempre in ottica spareggi post regular-season. Il momento che stanno vivendo i padroni di casa, nonostante la sconfitta contro la big londinese, è sicuramente importante: parliamo di una squadra che ha collezionato tre vittorie di fila e un pareggio nelle quattro sfide precedenti. Insomma, ci sta un’altra vittoria contro un Hull che invece sta pagando a carissimo prezzo lo sforzo fisico che è stato fatto fino al momento. Gli ospiti si presentano a questa partita dopo averne perse due di fila, e diciamo che non è il miglior biglietto da visita. Anche questa pressione che si è venuta a creare potrebbe fare la differenza nel corso del match.
Come vedere Wrexham-Hull in diretta tv e streaming
La sfida Wrexham-Hull, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.
Il pronostico
Una gara che i padroni di casa, per quello che vi abbiamo raccontato prima, dovrebbero riuscire a portare dalla propria parte. Un match che comunque, vista la classifica, dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Wrexham-Hull
WREXHAM (4-2-3-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, Vyner, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Moore.
HULL (4-3-3): Pandur; Drameh, Hughes, Egan, Coyle; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Koumas; McBurnie.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
