Pronostico Wrexham-Hull: la fiducia che serviva

Wrexham-Hull è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

L’eliminazione per mano del Chelsea in Fa Cup, arrivata ai calci di rigore dopo una grandissima prova fisica e mentale, ha sicuramente dato ai padroni di casa del Wrexham quella fiducia che serviva per affrontare la parte finale di stagione.

Con una gara in meno rispetto all’Hull – e anche con tre punti in meno in classifica – arriva l’occasione per poter non solo trovare l’aggancio e quindi migliorare la propria posizione dentro i playoff, ma anche la possibilità di pensare a prendere pure quelle che stanno davanti, sempre in ottica spareggi post regular-season. Il momento che stanno vivendo i padroni di casa, nonostante la sconfitta contro la big londinese, è sicuramente importante: parliamo di una squadra che ha collezionato tre vittorie di fila e un pareggio nelle quattro sfide precedenti. Insomma, ci sta un’altra vittoria contro un Hull che invece sta pagando a carissimo prezzo lo sforzo fisico che è stato fatto fino al momento. Gli ospiti si presentano a questa partita dopo averne perse due di fila, e diciamo che non è il miglior biglietto da visita. Anche questa pressione che si è venuta a creare potrebbe fare la differenza nel corso del match.

Come vedere Wrexham-Hull in diretta tv e streaming

La sfida Wrexham-Hull, gara valida per la giornata numero 37 della Championship, è in programma martedì 10 marzo alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Wrexham è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara che i padroni di casa, per quello che vi abbiamo raccontato prima, dovrebbero riuscire a portare dalla propria parte. Un match che comunque, vista la classifica, dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Wrexham-Hull

WREXHAM (4-2-3-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, Vyner, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Moore.

HULL (4-3-3): Pandur; Drameh, Hughes, Egan, Coyle; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Koumas; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1