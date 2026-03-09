Pronostici West Ham-Brentford: marcatore e tiri in porta

Pronostici West Ham-Brentford: in una gara che mette in palio il passaggio del turno in Fa Cup, ecco le scelte per marcatore e tiri in porta

Mette in palio il passaggio del turno in Fa Cup questa partita tra due squadre del massimo campionato inglese. Abbiamo visto nel corso di questo fine settimana come la competizione sia in grado di regalare delle storie clamorose.

Storie che permettono anche di avere un certo interesse a vedere queste partite. Nulla è scontato, tutte se la giocano, anche club di categoria inferiore contro big della Premier. Insomma, può succedere di tutto. Noi abbiamo già analizzato questa partita (in questo articolo trovate il pronostico) e adesso andiamo a vedere chi sono quegli uomini, in base alle probabili formazioni che potremmo vedere in campo, che si potrebbero rivelare decisivi. Ecco le nostre scelte.

Pronostici West Ham-Brentford: le nostre scelte

Se nel pronostico della partita vi abbiamo descritto un West Ham che sicuramente penserà soprattutto alla Premier League visto che è in piena corsa per la salvezza, è evidente che il pensiero del possibile marcatore possa essere verso la formazione ospite.

E Igor Thiago, sette gol nelle ultime dieci partite, è sicuramente l’uomo più in forma del Brentford. Qualora questa squadra dovesse riuscire a trovare il gol, come crediamo, il maggiore indiziato è proprio il riferimento offensivo degli ospiti. Tutti si appoggiano a lui in qualunque occasione del match. E diciamo che fanno davvero bene. Alle sue spalle ci sarà spazio per Damsgaard, un altro elemento in pallo e che trova spesso lo specchio dei pali perché riesce a giocare con la faccia rivolta verso la porta avversaria. Un giocatore tecnicamente di un altro livello che soprattutto dal limite ha le qualità per mettere in difficoltà il portiere del West Ham.

Tra i padroni di casa c’è Summerville che è in forma pazzesca. Sta trascinando questa squadra alla ricerca di una salvezza che ad un certo punto dell’anno sembrava andata. Un giocatore che vuole continuare a stupire. Lui, insieme a Castellanos sono gli uomini che potrebbero trovare almeno un tiro nello specchio nel corso del match.

Quindi, ricapitolando: Tiago marcatore plus, Damsgaard over 0,5 tiri in porta plus, Summerville over 0,5 tiri in porta plus e Castellanos over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,34 volte la posta.