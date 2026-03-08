Pronostico Tondela-Rio Ave: operazione sorpasso

Tondela-Rio Ave è una gara della venticinquesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico
Il posticipo del campionato portoghese mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Il Tondela padrone di casa, che vive un ottimo momento di forma, ospita il Rio Ave davanti di sole due lunghezze. L’operazione sorpasso è partita.
Sono cinque i risultati utili di fila per il Tondela – quattro pareggi e una vittoria – una serie che ha evidentemente riaperto le possibilità di salvezza che ad un certo punto dell’anno sembrava quasi utopia. Un’occasione, questa, per uscire fuori dalla zona rossa, da quella che porterebbe alla retrocessione. Un’occasione sicuramente da prendere sfruttando, tra le altre cose, le sei sconfitte nelle ultime sette partite (un solo pareggio) della squadra ospite, che è finita dentro un tunnel dal quale è davvero complicato uscire. Quando tutto va male, allora non è facile tirarsi fuori dalla situazione. Il Tondela, insomma, in fiducia, rischia di far sprofondare ulteriormente la squadra ospite. E sappiamo benissimo che in partite come questa, dove i punti valgono davvero doppio, è assai importante arrivarci con la testa libera da pensieri e problematiche. Cosa che non si può assolutamente dire per la squadra ospite.
Come vedere Tondela-Rio Ave in diretta tv e streaming
La sfida Tondela-Rio Ave, gara valida per la ventesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 21:15 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
Comparazione quote
La vittoria del Tondela è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.88 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Sarà una partita molto tattica che probabilmente regalerà meno di tre reti complessive. Il Tondela la dovrebbe portare a casa.
Le probabili formazioni di Tondela-Rio Ave
TONDELA (4-3-3): Bernardo; Bebeto, Marques, Medina, Conceicao; Hodge, Sithole; Maranhao, Cicero, Aiko; Kimpioka.
RIO AVE (4-3-3): Van der Gouw; Brabec, Mancha, Abbey; Vrousai, Nikitscher, Spikic, Richards; Bezerra, Folgado Monteiro, Blesa.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
