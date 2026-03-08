Pronostico Kayserispor-Trabzonspor: colpo esterno per il sogno

Kayserispor-Trabzonspor è valida per la venticinquesima giornata della Super Lig turca: formazioni e pronostico

Terzo in classifica a tre sole lunghezze dal secondo posto, il Trabzonspor va a giocare sul campo della penultima della classe con ottime possibilità di riuscire nel colpaccio. Una situazione di classifica così succulenta non si vedeva da moltissimo tempo e chissà, magari ci potrebbe pure scappare la seconda piazza alla fine dell’anno.

Di certo è assai complicato pensare che questa squadra possa perdere punti questo lunedì. Il motivo è evidente ed è sotto gli occhi di tutti: la differenza netta di qualità. No questa volta le motivazioni non faranno di fatto la differenza, perché i padroni di casa sono lì, in piena zona retrocessione, ma avrebbero anche la salvezza molto vicina, a due soli punti. Il fatto è che il Kayserispor nelle ultime quattro gare giocate davanti al proprio pubblico ne ha perse due, contro formazioni sulla carta abbordabili. Mentre il Trabz, in trasferta, viene da un filotto di sei vittorie risultati utili di fila, cinque vittorie, che è destinato ad allungarsi. C’è da dire inoltre che in cinque gare di questa serie, gli ospiti hanno subito almeno un gol, quindi la sensazione netta è che possa nuovamente prenderne un altro. Ma vincere, ovvio.

Come vedere Kayserispor-Trabzonspor in diretta tv e streaming

La sfida Kayserispor-Trabzonspor gara valida per la venticinquesima giornata del campionato turno è in programma lunedì 9 marzo alle 18.

Il pronostico

Per quello che vi abbiamo raccontato prima è evidente che crediamo che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio esterno, dentro una gara ovviamente da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Kayserispor-Trabzonspor

KAYSERISPOR (4-2-3-1): Bayazit; Brenet, Guler, Denswil, Civelek; Ait Bennasser, Benes; Makarov, Chalov, Mane; Cardoso.

TRABZNOSPOR (4-2-3-1): Onana; Batagov, Nwaiwu, Savic; Eskihellac, Bouchouari; Inao Oulai, Tufan; Onuachu, Felipe Augusto, Muci.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2