Pronostico St. Pauli-Eintracht Francoforte: ok al nono tentativo

St. Pauli-Eintracht Francoforte è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il settimo posto potrebbe valere una qualificazione europea per la prossima stagione. Ecco perché l’Eintracht Francoforte, che non vince in trasferta da otto partite, deve per forza ribaltare questa situazione che non le permette, adesso, di pensare all’Europa League, ad esempio.

Dopo una prima parte di annata davvero straordinaria, con delle vittorie importanti e con la sensazione di una squadra in continua crescita, è arrivato questo lungo momento di stop che ha bloccato i sogni. Niente da fare. Si prospetta un’altra annata oggettivamente anonima per una truppa che ha comunque delle ottime qualità. Ma che non riesce a sfruttare appieno. Dall’altro lato c’è un St. Pauli in netta ripresa. Tutti ricordiamo che ad un certo punto sembrava una squadra spacciata, destinata alla retrocessione, ma adesso, anche in maniera clamorosa, parliamo di una squadra che addirittura è fuori dalla zona rossa della classifica. Il merito è di una serie di risultati positivi, soprattutto in casa, che hanno spinto a trovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Basterà per avere la meglio anche domenica?

Non crediamo, questa è la risposta alla domanda. Prima o poi una squadra come il Francoforte dovrebbe riuscire a trovare il colpaccio esterno che manca davvero troppo tempo. E crediamo questa possa essere davvero l’occasione giusta, dentro un match che tra le altre cose regalerà diversi gol. Ma per il pronostico ci trasferiamo sotto.

Come vedere St. Pauli-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata 2.55 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara come detto prima da almeno un gol per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive. Il colpo dell’Eintracht Francoforte dopo moltissimo tempo è in canna. Il colpaccio esterno ci sta.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Eintracht Francoforte

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasijli; Smith, Wahl, Ritzka; Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka; Fujita, Pereira Lage; Sinani.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Amenda; Doan, Larsson, Hojlund, Brown; Chaibi, Bahoya; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3