Pronostico Getafe-Betis: la striscia si ferma a tre

Getafe-Betis è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Da un lato il Getafe che ha terribilmente complicato il cammino del Real Madrid in campionato vincendo, una cosa che non succedeva dal 2008, al Bernabeu; dall’altro un Betis che si lecca le ferite per non aver chiuso con una vittoria il derby dopo essere stato in vantaggio per due a zero.

Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, i padroni di casa hanno allontanato, anche se non in maniera definitiva, lo spettro della retrocessione. Questi punti hanno messo diverso margine con quelle che stanno dietro ma hanno messo, soprattutto, diverse squadre nel mezzo. Possiamo dire che l’obiettivo della permanenza è ormai raggiunto e ci sono pochissime possibilità, se non nulle, di essere ripresi. Il Betis invece ha ormai abbandonato l’idea di andare in Champions League (a meno che le spagnole non centrino il quinto posto) ma deve, nel caso, cercare appunto di difendere la quinta piazza adesso occupata. Il Celta Vigo è pronto all’assalto, ma gli andalusi di Pellegrini hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in più.

Comunque sarà complicato – quasi impossibile – riuscire ad avere la meglio su un Getafe così in forma. Non tanto fisica, le forze vuoi o non vuoi si trovano sempre, ma soprattutto mentale. Una squadra, quella ospite, che vedrà fermarsi la striscia di tre vittorie consecutive contro i padroni di casa.

Come vedere Getafe-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Betis, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Vedendo lo stato di forma, dire che questa gara potrebbe regalare almeno un gol per squadra non ci pare per niente esagerato. E la quota altissima del GOL ci spinge proprio a tentarla in questo modo.

Le probabili formazioni di Getafe-Betis

GETAFE (5-4-1): Soria; Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico; Kiko, Milla, Arambarri, Satriano; Vazquez.

BETIS (4-3-3): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1