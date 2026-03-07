Pronostico Besiktas-Galatasaray: l’imbattibilità resta intatta

Besiktas-Galatasaray è una partita valida per la venticinquesima giornata di Super Lig e si gioca sabato alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

In questo weekend il Besiktas sarà arbitro dell’avvincente lotta per il titolo tra le altre due storiche squadre di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahçe, ospitando i giallorossi, primi in classifica, al Tupras Stadyumu. Osimhen e compagni nelle scorse settimane hanno respinto l’assalto dei rivali storici, che nel momento più propizio per l’eventuale sorpasso si sono arenati pareggiandone due di fila.

E la corazzata di Okan Buruk, giustiziera in Champions League della Juventus, non è rimasta a guardare: dopo lo spareggio di ritorno coi bianconeri di Luciano Spalletti – nonostante la grande paura, una sconfitta indolore alla luce dello schiacciante 5-2 dell’andata – ha travolto 3-1 l’Alanyaspor, poi battuto nuovamente a distanza di pochi giorni nel match valido per la Coppa di Turchia.

Gala “distratto” dalla Champions?

Ora il Galatasaray è primo con 4 punti di vantaggio sul Fenerbahçe: a differenza dei gialloblù, tuttavia, Buruk e i suoi sono “distratti” dalla Champions League, visto che per la prima volta dal 2014 avranno l’opportunità di giocare gli ottavi di finale, traguardo che il club turco più glorioso non raggiungeva da oltre un decennio. Martedì, infatti, il Galatasaray ospiterà il Liverpool nel catino del Rams Park Stadyumu, un match che porterà via tante energie, sia fisiche che mentali, e che potrebbe costringere il tecnico giallorosso a fare qualche calcolo nella gara di Super Lig con il Besiktas. I bianconeri sono ormai fuori dalla corsa al titolo – occupano il quarto posto, a -5 dal Trabzonspor terzo – ma sono rinati da quando è tornato al timone Sergen Yalcin, ritrovando fiducia e identità di gioco.

Il Besiktas arriva a questa sfida imbattuto da 13 giornate di campionato (8 successi e 5 pareggi) e reduce da tre vittorie consecutive. In Coppa di Turchia, poi, è arrivato un altisonante 4-1 contro il Rizespor, a conferma dell’ottimo momento di forma che stanno vivendo Ndidi e compagni. Le Aquile Nere sono peraltro imbattute da due partite con i cugini del Galatasaray: all’andata, lo scorso novembre, finì 1-1 in un match giocato per oltre 60 minuti in inferiorità numerica dai giallorossi.

Come vedere Besiktas-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Besiktas-Galatasaray, in programma sabato alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Super Lig non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Galatasaray arriva a questo derby con la testa inevitabilmente rivolta all’ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. Se Osimhen resta l’arma nucleare a disposizione di Buruk, la fatica mentale della doppia sfida con l’Alanyaspor e l’imminente impegno continentale potrebbero presentare il conto.

Il Besiktas, invece, è nel suo momento migliore: la cura Yalcin ha portato ben tredici risultati utili consecutivi e una solidità che Ndidi e compagni non avevano mai mostrato prima. Considerando che i bianconeri hanno già fermato il Gala all’andata e che in casa sono un osso duro, il rischio di un rallentamento della capolista è concreto. Yalcin e i suoi hanno la freschezza e l’organizzazione per non perdere davanti ai propri tifosi. Il Galatasaray, pur distratto dai Reds, difficilmente resterà a secco di gol data la qualità offensiva straripante, ma potrebbe accontentarsi di un punto che gli consentirebbe comunque di mantenere il primato.

Le probabili formazioni di Besiktas-Galatasaray

BESIKTAS (4-2-3-1): Destanoglu; Murillo, Djalò, Agbadou, Ridvan Yilmaz; Kokçu, Ndidi; Cerny, Olaitan, Under; Hyeon-gyu Oh.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Boey, Singo, Davinson Sanchez, Elmali; Torreira, Sara; Alper Yilmaz, Sané, Lang; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1