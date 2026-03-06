Pronostico Modena-Cesena: succede dopo quattro anni

Modena-Cesena è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sono quattro anni che il Modena non riesce a battere il Cesena in campionato. Ebbene, questa volta, per via della classifica e anche per via del cammino esterno dei bianconeri – totalmente cambiato rispetto all’inizio dell’anno – crediamo sia arrivata la volta buona.

Il Modena di Sottil si presenta a questo appuntamento che chiuderà il sabato della cadetteria dopo due sconfitte di fila che pesano sulla classifica ma che non hanno tolto i canarini dalla zona playoff. L’obiettivo dei padroni di casa ormai è chiaro a tutti: chiudere dentro le squadre che si giocheranno la promozione alla fine dell’anno senza nemmeno sognare più di tanto. Ci sono delle altre formazioni attrezzate per fare il salto di categoria. Tornando la discorso del Cesena in trasferta nelle ultime otto gare la truppa di Mignani ha vinto solamente una volta, e pareggiato una, lontana dal proprio pubblico. Si è inceppato evidentemente qualcosa rispetto al passato, e non sempre tutto poi si aggiusta. Ma anche per la legge dei grandi numeri, perché parliamo di due formazioni che alla fine si equivalgono, una vittoria del Modena in questa partita ci sta, eccome.

Come vedere Modena-Cesena in diretta tv e in streaming

Modena-Cesena in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria ci pare alla portata del Modena. Complicata, ma non impossibile. Occhio anche al GOL: il Cesena riesce quasi sempre, visti gli attaccanti che ha a disposizioni, a trovare la via della rete. Ci potrebbe riuscire anche nella serata di sabato.

Le probabili formazioni di Modena-Cesena

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Dellavalle; Beyuku, Santoro, Gerli, Massolin, Zampano; Defrel, De Luca.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Cerri, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0