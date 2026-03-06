Pronostico Juventus-Pisa: cinque turni dopo c’è la vittoria

Juventus-Pisa è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo tre sconfitte di fila in campionato la Juventus, contro la Roma, è andata anche vicina a perdere nuovamente. Il pareggio di Gatti all’ultimo secondo non solo ha dato fiducia, ma ha tenuto vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League. A patto che si torni alla vittoria.

E contro il Pisa, che nonostante il cambio di allenatore non sta riuscendo in nessun modo a dare una svolta alla propria stagione, il compito della Juventus non sembra così impossibile. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere viva, almeno quello. Ma non solo, ha ulteriormente dimostrato, contro il Galatasaray in questo caso, di avere delle qualità tecniche non indifferenti. Se Luciano riuscisse a farle venire fuori tutte, ma soprattutto con estrema regolarità, allora questa squadra potrebbe dire la propria fino al termine della stagione per la qualificazione alla Champions. Di certo per i bianconeri questo potrebbe essere un turno agevole e anche, per via degli impegni delle altre, molto promettente per il futuro. Il Pisa è poca cosa, e dopo la sconfitta contro il Bologna, non ce ne vogliano i tifosi toscani, è destinato alla retrocessione. La qualità della rosa è quella che è: senza giocatori di categoria è impossibile raggiungere i risultati e il Pisa non he calciatori del genere.

Per la Juve, insomma, si profila un sabato molto bello in attesa dei risultati delle altre.

Come vedere Juventus-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Pisa è in programma sabato alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Juventus favorita e vincente. Una partita che potrebbe vedere solamente la squadra di casa andare a segno.

Le probabili formazioni di Juventus-Pisa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0