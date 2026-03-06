Pronostico Colonia-Borussia Dortmund: quinta di fila dopo la doppia delusione

Colonia-Borussia Dortmund è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una stagione chiusa, o quasi, nello spazio di pochi giorni. Prima l’eliminazione clamorosa dalla Champions League per mano dell’Atalanta, poi la sconfitta interna contro il Bayern Monaco che ha mandato all’aria tutte le possibilità di rimanere in corsa per la Bundesliga. Il Borussia quindi deve difendere il secondo posto. E lo farà.

Contro il Colonia, una squadra che lotta e che lotterà fino alla fine per rimanere nel massimo campionato tedesco, c’è la possibilità di tornare al sorriso. Trovare le motivazioni, vista la classifica (il Borussia ha comunque sei punti di vantaggio sulle terze che sulla carta non hanno possibilità di insidiare la piazza d’onore) non sarà un compito semplice per Kovac. Che, dalla propria però, ha il fatto di giocare quasi sempre per questo tipo di campionato. Il Bayern ne fa sempre uno a parte e ogni finisce allo stesso modo.

Il Borussia ha una serie aperta contro il Colonia di quattro vittoria di fila. Tutte semplici anche. Non tanto nel risultato, ma soprattutto per quelle che sono sempre state le statistiche finali del match. Crediamo che un’altra vittoria, la quinta di fila come leggete nel titolo, possa arrivare serenamente per la truppa ospite. In una gara da almeno tre reti complessive.

Come vedere Colonia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida Colonia-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.73 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. Colonia e Borussia promettono spettacolo. Una sfida che però, per la vittoria finale, ci pare indirizzata verso la formazione ospite.

Le probabili formazioni di Colonia-Borussia Dortmund

COLONIA (4-3-2-1): Schwabe; Van den Berg, Simpson-Pusey, Ozkacar; Castro-Montes, Martel, Krauss, Lund; Kaminski, El Mala; Ache.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Silva, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3