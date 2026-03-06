Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad: l’antipasto è di Simeone

Atletico Madrid-Real Sociedad è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Una settimana bellissima per entrambe: sia Atletico Madrid che Real Sociedad hanno conquistato la finale di Coppa del Re. Emozioni a mille. Entusiasmo altrettanto alle stelle. Insomma, si sogna un trofeo.

Ma prima dell’ultimo atto queste due formazioni devono senza dubbio cercare di rimanere con la testa dentro al campionato. L’obiettivo dell’Atletico è quello di mantenere il terzo posto in classifica – adesso la squadra di Simeone è a pari punti del Villarreal – quello della Sociedad di cercare di tenere vive le speranze di un accesso alla prossima Europa League oppure alla Conference. L’obiettivo non è così lontano, c’è da dirlo.

Questo antipasto, comunque, è tutto apparecchiato per un’abbuffata madrilena. Non tanto per quelle che sono le caratteristiche e le qualità delle due squadre – decisamente a favore della truppa del Cholo – ma soprattutto per quello che è il cammino in casa dell’Atletico che, in campionato, ha perso solamente una volta in questa stagione in casa. A passare è stato il Betis, che ha approfittato in quel frangente dei molteplici impegni dei padroni di casa. L’Atletico però sbaglia poco davanti al proprio pubblico. Si accende in maniera incredibile. E come detto ha un chiaro obiettivo in testa, da prendere. E per la Real Sociedad ci sarà davvero pochissimo da fare.

La sfida Atletico Madrid-Real Sociedad, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Atletico Madrid vincente. Poi per la finale di Coppa del Re si vedrà. La squadra di Simeone continuerà a vincere tra le mura amiche contro una Sociedad che pagherà a caro prezzo il fatto di aver speso tantissime energie durante la settimana e questa squadra nell’ultimo anno e mezzo non è stata abituata a farlo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth,

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1