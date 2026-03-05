Pronostico Napoli-Torino, i due ex turbano Conte: ma l’impresa manca dal 2009

Napoli-Torino è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’ultimo turno di Serie A è stato favorevole al Napoli, in grado di approfittare dello scontro diretto tra Roma e Juve, che si sono tolte punti a vicenda nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico. Nel giorno precedente gli azzurri erano tornati a vincere dopo il pari con la Roma e la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, espugnando 2-1 il “Bentegodi” di Verona grazie a una rete di Lukaku all’ultimo respiro: sì, la squadra di Antonio Conte, per nulla convincente, ha rischiato di tornare con un solo punto in tasca dalla trasferta veneta contro una squadra che ha già un piede e mezzo in cadetteria.

In ogni caso i campioni d’Italia in carica, tornati al terzo posto da soli, adesso hanno un margine di 5 punti sulla quinta, il Como. Non è lontanissima neppure la seconda piazza: se il Milan dovesse perdere il derby con l’Inter, il Napoli, in caso di vittoria nell’anticipo contro il Torino, si ritroverebbe a -1 dai rossoneri.

Insomma, Conte non può permettersi pause per evitare di fallire pure l’obiettivo Champions, l’unico rimasto in una stagione con poche luci e troppe ombre. Al “Maradona” arriva un Torino più tranquillo e rilassato dopo il ritorno al successo con la Lazio (2-0). Buono l’esordio sulla panchina granata di Roberto D’Aversa, scelto dal club per sostituire il deludente Baroni. Il nuovo allenatore ha subito dato una sistemata all’assetto difensivo, individuando il problema numero uno della tribolata stagione di Zapata e compagni, costretti a fare i conti con la seconda peggior retroguardia del torneo (47 gol subiti).

Il Torino non è ancora salvo ma dietro hanno perso praticamente tutte ed è tornato a +6 sulla zona retrocessione. D’Aversa a Napoli potrà contare sulla rosa al completo, avendo recuperato anche Ilkhan, squalificato contro la Lazio. In attacco rivedremo il due Simeone-Zapata, tra l’altro due ex Napoli. Conte in settimana ha riaccolto in gruppo De Bruyne e Anguissa, ma nessuno dei due è pronto per riassaggiare il campo. McTominay in panchina, mentre sulla trequarti il tecnico salentino sceglierà due tra Vergara, Alisson Santos e Giovane.

Come vedere Napoli-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Torino, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Conte sa che non può più sbagliare: in una corsa Champions sempre più agguerrita e incerta, il Napoli deve continuare a considerare il “Maradona” un bunker, come lo è stato finora. Il Torino di D’Aversa, però, è un avversario scorbutico che ha appena ritrovato solidità difensiva e che all’andata ha già fatto lo sgambetto agli azzurri (1-0). Tuttavia, la statistica è impietosa per i granata: non vincono a Napoli dal 2009. La freschezza dei giovani sulla trequarti dovrebbero bastare a scardinare il muro di D’Aversa, specialmente se il Napoli riuscirà a tenere alto il ritmo fin dai primi minuti. Ipotizziamo una vittoria contiana. E cioè un Napoli solido che controlla il gioco e colpisce nei momenti chiave, mantenendo l’imbattibilità interna e mettendo pressione alle milanesi. Non è da escludere che la porta azzurra rimanga inviolata.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0