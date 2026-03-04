Pronostico Tottenham-Crystal Palace: Tudor non può già sbagliare

Tottenham-Crystal Palace è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Già l’arrivo di Tudor non era stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi del Tottenham. E adesso, dopo due sconfitte in altrettante partite, la pressione sull’ex allenatore della Juventus è aumentata in maniera sensibile. Diciamo che si gioca tutto, o quasi, in questo altro derby londinese contro il Palace.

Quattro sconfitte di fila e una classifica bruttissima costringono gli Spurs, in questo impegno in programma giovedì sera, a vincere per forza contro un Palace che nell’ultimo periodo – nonostante la sconfitta sul campo dello United – sembra essersi tirato fuori da qualsiasi problematica in campionato. Cosa che invece non hanno fatto i padroni di casa, costretti a pensare clamorosamente alla salvezza: sono quattro i punti di vantaggio rispetto alla zona rossa nel momento in cui andiamo online e forse nella serata di mercoledì potrebbero anche essere di meno. Non si può in nessun modo sbagliare, minimamente. Non si può in nessun modo perdere di vista il primo vero obiettivo.

Ora, non sappiamo che il Tottenham in generale riuscirà a gestire la pressione, di certo dovrà per forza essere in grado di farlo in questi novanta minuti perché, nonostante la classifica, le qualità per tirarsi fuori ci sono tutte. Inoltre, negli ultimi cinque incroci sono pure arrivate tre affermazioni contro il Palace. Insomma, anche questo fattore potrebbe aiutare: il fatto di essere comunque in “vantaggio” mentalmente potrebbe dare una spinta.

Come vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta tv e in streaming La sfida Tottenham-Crystal Palace è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Tottenham è quotata 2.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Non può sbagliare e non sbaglierà il Tottenham. Ne vale del proseguo della stagione. Una sfida che i londinesi di casa, in una gara da almeno tre reti complessive, dovrebbero portare a dama. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Tottenham-Crystal Palace TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen. POSSIBILE RISULTATO: 2-1