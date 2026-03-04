Pronostico Lazio-Atalanta: per Sarri una notte da “dentro o fuori”

Lazio-Atalanta è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La seconda semifinale di Coppa Italia si dividerà tra Roma – che ovviamente sarà anche la sede della finalissima, come ogni anno – e Bergamo. Il primo round tra Lazio e Atalanta è in programma all’Olimpico ed è una sfida che conta parecchio soprattutto per i padroni di casa, ormai lontanissimi dalla zona Europa in campionato e praticamente obbligati a vincere la coppa nazionale per non rimanere fuori da tutto per il secondo anno consecutivo. Avrà certamente meno pressioni invece la Dea di Raffaele Palladino, ancora in corsa su tre fronti: Serie A, Champions League e, appunto, Coppa Italia.

Questo, tuttavia, sembra l’obiettivo più accessibile per i nerazzurri, che nella coppa dalle grandi orecchie dovranno vedersela con il favoritissimo Bayern Monaco dopo aver fatto l’impresa eliminando un’altra tedesca, il Borussia Dortmund. Le troppe energie spese in Champions hanno forse condizionato la prestazione degli orobici a Reggio Emilia con il Sassuolo, dove domenica scorsa è arrivato un ko assolutamente inaspettato: la Dea, scarica e a corto di fiato, non è riuscita a contenere la verve degli emiliani ed ha incassato la prima sconfitta in campionato del 2026 (era imbattuta da dicembre).

Di certo il capitombolo del Mapei Stadium ha rallentato la rincorsa di de Roon e compagni verso il quarto posto, ora distante 6 punti. La sensazione, però, è che non è detta l’ultima: l’Atalanta palladiniana ha dimostrato di poter andare oltre i propri limiti e le altre dirette concorrenti dovranno fare i conti con la formazione bergamasca, completamente rinata con l’ex allenatore della Fiorentina.

La Dea sogna la sua seconda Coppa Italia

Palladino, tra l’altro, ha un’occasione unica: regalare alla Dea la seconda Coppa Italia della sua storia (il trofeo manca da più di 60 anni, neanche con Gasperini i nerazzurri sono riusciti a rivincerla nonostante abbiano disputato ben due finali).

Di umore diametralmente opposto invece la squadra di Maurizio Sarri. Tra la contestazione dei tifosi ed il rischio sempre più concreto di un’annata anonima, i biancocelesti vengono dalla seconda sconfitta nelle ultime tre giornate: domenica hanno perso 2-0 a Torino contro i granata. Per la terza volta di fila la Lazio è rimasta a digiuno di gol: l’attacco ha sostanzialmente smesso di segnare. La Coppa Italia, sollevata in passato 7 volte dai capitolini, rimane l’unica chance per non bollare questa stagione come disastrosa: le pochissime soddisfazioni per Sarri e i suoi sono arrivate proprio nella seconda competizione nazionale per ordine di importanza con le vittorie contro Milan e i detentori del Bologna (eliminati dopo i rigori).

Il tecnico biancoceleste dovrà quasi certamente fare a meno di Maldini in attacco: al centro del tridente uno tra Noslin e Dia. Dietro si confida nel recupero di Gila. Nell’Atalanta sempre assenti Raspadori e De Ketelaere ma a Palladino le alternative non mancano.

Come vedere Lazio-Atalanta in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale). Sarà possibile vedere Lazio-Atalanta anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet. Il segno “X2” è quotato invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La Lazio è un “paziente” in crisi d’identità: in crisi di risultati e con un attacco asfittico, Sarri si affida alla cabala (i biancocelesti hanno vinto 3 dei 4 precedenti casalinghi di coppa contro la Dea). L’Atalanta, pur stanca dalle fatiche europee e priva di De Ketelaere e Raspadori, ha una profondità di rosa e una condizione mentale nettamente superiore. Palladino sa che la Coppa Italia è la via più breve per l’Europa e non farà calcoli, nonostante il ritorno a Bergamo. Gli orobici tra l’altro hanno espugnato da poco l’Olimpico: lo scorso 14 febbraio, in campionato, si imposero sulla Lazio con un netto 0-2. Anche stavolta i capitolini giocheranno una gara di attesa per non compromettere il ritorno: il segno Under 2.5, del resto, è uscito due volte nella doppia sfida andata in scena in Serie A (0-0 a Bergamo e 0-2 a Roma).

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, de Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

La Lazio riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1