Pronostico Aston Villa-Chelsea: la magia è finita

Aston Villa-Chelsea è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due sconfitte nelle ultime tre gare. L’ultima pesantissima sul campo del Wolverhampton che ormai è retrocesso. Momento negativo in casa Aston Villa, la magia dentro la squadra di Emery è finita e il Chelsea, che si presenta dopo la delusione sul campo dell’Arsenal, è pronto ad approfittarne.

Sì, perché ci dobbiamo parlare decisamente chiaro. La squadra ospite sulla carta è una delle più forti di tutto il campionato inglese e non dobbiamo dimenticare che la scorsa estate, quando era guidata da Maresca, ha vinto anche il Mondiale per Club. Quindi, vuoi o non vuoi, le qualità per fare bene ci sono eccome. Una sconfitta contro la capolista (arrivata per due disattenzione difensive) non è una macchia, ma una base dalla quale ripartire. Il Chelsea tutto sommato sta facendo bene nell’ultimo periodo: ha vinto due partite nelle ultime cinque (altri due pareggi) e nelle ultime undici gare ha vinto la bellezza di sette volte. Una vittoria permetterebbe di rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions (probabilmente sarebbe buono anche il quinto posto) e crediamo che questa volta ci potrebbe anche aspettare una vittoria esterna, sfruttando come detto il momento negativo dei Villans.

Certo, pensare ad un colpaccio esterno così, semplice, non è nemmeno corretto. E siccome siamo convinti che almeno un pronostico molto probabile lo dobbiamo dare, vi rimandiamo sotto a quello che secondo noi potrebbe in ogni caso essere il finale di questa partita.

Come vedere Aston Villa-Chelsea in diretta tv e in streaming La sfida Aston Villa-Chelsea è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 2.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Lottomatica.

Il pronostico Senza dubbio la partita almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. E noi crediamo, alla fine, che il Chelsea si potrebbe prendere una grandissima vittoria. In ogni caso, il GOL, è quasi scontato. Le probabili formazioni di Aston Villa-Chelsea ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham.

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro. POSSIBILE RISULTATO: 3-0