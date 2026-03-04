I pronostici di mercoledì 4 marzo: Coppa Italia, Premier League e Serie B

I pronostici di mercoledì 4 marzo, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Serie B più Coppa del Re e recuperi di Liga e Bundesliga

Il primo mercoledì del mese di marzo pur non avendo in programma le coppe europee prevede un alto numero di partite. Ce ne sono ben cinque di Premier League, con impegnate Arsenal e Manchester City in lotta per la vittoria del titolo. La squadra di Arteta sarà ospite del Brighton, quella di Guardiola se la vedrà in casa con il Nottingham Forest.

Ci saranno anche altre cinque partite del turno infrasettimanale di Serie B, con il Palermo che dopo la sconfitta a sorpresa patita a Pescara punta subito a rifarsi in casa contro il Mantova.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche la seconda semifinale di andata di Coppa Italia: la Lazio proverà a salvare una stagione finora deludente ipotecando la finale contro l’Atalanta, che però in formato coppe sta confermando la sua forza anche in Champions League.

Tempo di semifinali anche in Coppa del Re, anche se qui si è già alla sfida di ritorno, con il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao che deciderà la seconda finalista.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Fulham-West Ham, Premier League, ore 20:30

Vincenti

MANCHESTER CITY (in Manchester City-Nottingham, Premier League, ore 20:30)

(in Manchester City-Nottingham, ore 20:30) MARSIGLIA (in Marsiglia-Tolosa, Coppa di Francia, ore 21:00)

(in Marsiglia-Tolosa, ore 21:00) PALERMO (in Palermo-Mantova, Serie B, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Arsenal, Premier League, ore 20:30

Premier League, ore 20:30 Frosinone-Pescara , Serie B, ore 20:00

, Serie B, ore 20:00 Aberdeen-Celtic, Scottish Premier, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aston Villa-Chelsea, Premier League, ore 20:30

Premier League, ore 20:30 Newcastle-Manchester United, Premier League, ore 20:30

Premier League, ore 20:30 Lazio-Atalanta, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Amburgo-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30