Pronostico Frosinone-Pescara: Insigne stavolta non basta

Frosinone-Pescara è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La clamorosa vittoria in rimonta sul Palermo, iniziata dalla prima rete di Lorenzo Insigne in questa sua nuova esperienza al Pescara, non cambia la classifica degli abruzzesi che sono sempre ultimi e sempre con un piede e mezzo in Serie C. Purtroppo per il Pescara la favola Insigne, perché di questo si tratta, non porterà alla permanenza in cadetteria.

Anche perché il talento dell’ex Napoli a Frosinone non basterà. I ciociari, terzi in graduatoria, anche contro il Catanzaro hanno dimostrato di possedere non solo qualità tecniche importanti, ma soprattutto una voglia di giocarsi il tutto per tutto fino alla fine tirando fuori una prestazione sotto l’aspetto caratteriale di un’altra categoria. Su un campo complicato come è quello calabrese, recuperare due gol non è cosa di poco conto. E si può tranquillamente vedere, quel pareggio, come una vittoria per i laziali, che in casa non hanno quasi mai sbagliato in questa stagione e sulle ali di un entusiasmo incredibile possono serenamente continuare a volare. Insomma, Insigne stavolta non basta proprio.

Come vedere Frosinone-Pescara in diretta tv e in streaming

Frosinone-Pescara in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.50 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La vittoria del Frosinone ci pare scontata. Una gara, questa, che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Frosinone-Pescara

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Marchizza; Calò, Cicchella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Zilli.

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cegnano; Valzania, Brugman, Acampora; Insigne; Di Nardo, Russo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1