Pronostico Bari-Empoli: la salvezza è ancora conquistabile

Bari-Empoli è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

La vittoria sul campo della Sampdoria, importante e bellissima, ha ridato nuove speranze al Bari di Moreno Longo. Che dopo due affermazioni in trasferta in questa sua nuova avventura in Puglia cerca la prima gioia in casa, davanti al pubblico amico.

La classifica si è evidentemente accorciata: adesso dalla salvezza diretta sono solamente quattro i punti che dividono una squadra che da quando ha perso la Serie A all’ultimo secondo non riesce in nessun modo a riprendersi. Un colpo mortifero quello di due anni fa, lo ricordiamo tutti, che è evidente stia ancora lasciando strascichi adesso. Dionisi, in casa Empoli, non sta vivendo un momento sereno. I toscani non vincono più: sono otto le gare senza il dolce gusto dei tre punti – gli ultimi tre sono stati pareggi – e adesso la squadra azzurra non solo è fuori dai playoff, ma non è nemmeno tranquilla se dovesse guardarsi le spalle. Ora, è evidente che l’Empoli viste le molte formazioni che ci sono in mezzo non verrà mai risucchiata nella zona caldissima della classifica, ma deve comunque cercare di invertire la rotta.

Il Bari vuole vincere, però. Lo vuole fare sfruttando la botta di fiducia arrivata dalla bella gara contro la Samp. Non sarà un compito semplice, ma nemmeno impossibile perché poi sotto l’aspetto tecnico parliamo di una squadra che ha comunque qualità importanti.

Come vedere Bari-Empoli in diretta tv e in streaming

Bari-Empoli in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bari è quotata 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Parte leggermente favorito il Bari, poco avanti. I galletti, qualora riuscissero a confermare la concentrazione difensiva mostrata contro la Samp potrebbero portare a casa i tre punti. La sfida, comunque, sarà meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bari-Empoli

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Magnino, Degli Innocenti, Saporiti, Moruzzi; Shpendi, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0