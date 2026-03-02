Pronostico Leeds-Sunderland: la partita decisiva

Leeds-Sunderland è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre neopromosse che hanno fatto molto meglio di quello che era immaginabile. Arrivati a questo punto della stagione possiamo dire che il Sunderland, con 37 punti, è salvo. Mentre il Leeds, con 31, lo è quasi.

I padroni di casa hanno perso contro il Manchester City nello scorso fine settimana mettendo in difficoltà la truppa di Guardiola. Una squadra viva, i Whites, una squadra che potrebbe, con questi tre punti, mettere in sicurezza la Premier del prossimo anno vedendo anche quello che non stanno riuscendo a fare dietro. In questo periodo il Sunderland sta pagando a caro prezzo un avvio di stagione clamoroso. Non dimentichiamo che ad un certo punto si pensava anche alla possibilità di un posto europeo per gli ospiti. Cosa troppo grossa per essere vera e adesso si sta tornando, giustamente, alla giusta dimensione.

Ora, non che il Sunderland non abbia motivazioni, non diciamo questo perché non è possibile, ma il fatto che il Leeds possa riuscire realmente a mettere la parola fine al discorso salvezza, con tre punti davvero pesantissimi, ci spinge a dire che i padroni di casa possano riuscire a vincere questa partita. Anche per via del momento – prima della sconfitta contro il City erano stati quattro gli utili di fila – che è importante.

Come vedere Leeds-Sunderland in diretta tv e in streaming La sfida Leeds-Sunderland è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Leeds è quotata 1.90 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.

Il pronostico Leeds vincente. Una gara anche da almeno tre reti complessive. Padroni di casa salvi e ospiti che ormai la certezza di rimanere in Premier ce l’hanno da un pezzo. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Leeds-Sunderland LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Mayenda. POSSIBILE RISULTATO: 2-1