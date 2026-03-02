Pronostico Como-Inter: Fabregas non ci è mai riuscito

Como-Inter è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il programma delle semifinali di Coppa Italia si apre con il duello tutto lombardo tra lo scintillante Como, che non giocava un match così importante da 40 anni esatti, ed un’Inter in odore di “doppietta coppa-campionato”. Per i lariani è inevitabilmente un appuntamento storico: la truppa di Cesc Fabregas è approdata tra le prime quattro dopo aver eliminato – con pieno merito – Sudtirol, Sassuolo, Fiorentina e per ultimi i campioni d’Italia in carica del Napoli, battuti ai rigori davanti al pubblico del “Maradona”.

Cavalcata che ricalca quella che il Como sta portando avanti in campionato: nello scorso fine settimana Da Cunha e compagni hanno costretto pure il Lecce ad alzare bandiera bianca (3-1), chiudendo i giochi già nel primo tempo nonostante la stella Nico Paz fosse rimasta in panchina (l’argentino, preservato in vista della semifinale, è poi entrato nella ripresa).

Per Fabregas è stato il secondo successo consecutivo dopo la vittoria d’autorità in casa della Juve: in questo modo il Como è salito a quota 48 punti, bottino che gli permette di restare in corsa addirittura per un posto in Champions League duellando con big come Roma, Juventus e Napoli. Si sogna ad occhi aperti, dunque, in riva al lago. A consentirglielo, oltre ai risultati, sono le idee di trasmesse dall’allenatore catalano: il Como non rinuncia quasi mai ad imporre il proprio ritmo, a ricercare il palleggio ed a ricorrere all’arma del pressing offensivo, neppure contro avversari sulla carta più forti e qualitativi.

Cesc sempre ko contro i nerazzurri

Uno dei pochi tabù che Fabregas non è riuscito a sfatare da quando è al timone del club lariano riguarda proprio l’Inter: dal ritorno in A il Como ha sempre perso con i nerazzurri, e lo ha fatto sempre nettamente. Nello scorso campionato la Beneamata ebbe la meglio 2-0 sia all’andata che al ritorno, ma anche l’unico precedente stagionale è stato a senso unico: a dicembre, a San Siro, gli uomini di Cristian Chivu dilagarono 4-0, quasi come se fossero in possesso dell’antidoto per fermare questo Como o quantomeno per renderlo innocuo.

Nel weekend l’Inter ha archiviato senza problemi la pratica Genoa, scongiurando possibili contraccolpi per la clamorosa eliminazione dalla Champions League avvenuta per mezzo dei norvegesi del Bodo/Glimt. Dimarco e Calhanoglu hanno regolato i rossoblù (2-0), permettendo a Chivu di mettere le mani sull’ottava vittoria consecutiva in campionato. Il profumo di scudetto diventa turno dopo turno sempre più inebriante, dal momento che sono sempre 10 i punti di vantaggio sul Milan secondo. In Coppa Italia, nonostante il turnover dell’allenatore rumeno, l’Inter ha prevalso su Venezia (5-1) e Torino (2-1).

Come vedere Como-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Como e Inter è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Sinigaglia” di Como. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale). Sarà possibile vedere Como-Inter anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Como arriva a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle e una classifica che profuma di Champions. Fabregas ha costruito una squadra che non ha paura di nessuno e che gioca bene a calcio. Tuttavia, l’Inter sembra avere il numero di targa dei lariani: tre vittorie su tre dal ritorno del Como in Serie A, con un parziale di 8 gol fatti e zero subiti (compreso lo schiacciante 4-0 di dicembre).

Chivu, nonostante il turnover fisiologico, vuole la doppietta nazionale per riscattare il flop in Champions League e ha dimostrato di saper disinnescare il palleggio del Como con un pressing asfissiante e verticalizzazioni letali. La fame dei lariani e l’atmosfera del “Sinigaglia” renderanno la vita difficile ai nerazzurri, ma la profondità della rosa dell’Inter e la tradizione favorevole pendono dalla parte degli ospiti. Difficilmente vedremo una gara bloccata, dato il Dna offensivo di entrambe. Il Como potrebbe finalmente spezzare il tabù del gol contro l’Inter, trascinato dal calore del pubblico, ma la solidità dei nerazzurri e la loro capacità di colpire nei momenti chiave dovrebbero regalare a Chivu un piccolo ma decisivo vantaggio in vista del ritorno a San Siro. Il nostro consiglio, in tal senso, è di provare la combo X2+Gol.

Le probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2