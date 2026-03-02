Pronostico Bournemouth-Brentford: ci saranno molte emozioni

Bournemouth-Brentford è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre che stanno bene, due squadre che possono divertirsi da qui alla fine dell’anno. E, soprattutto il Brentford, ha ancora delle possibilità europee per il prossimo anno. Un poco più complicato per il Bournemouth che, però, in caso di vittoria in questa partita in programma martedì sera, potrebbe dare una bella botta alle proprie ambizioni.

Una giornata 29 di Premier League che potrebbe anche iniziare a dare qualche sentenza finale. Almeno per quelle squadre che non sembrano avere molto da chiedere alla propria annata. Il Bournemouth viene da una striscia di sette risultati utili di fila, mentre il Brentford ne ha fatto quattro nelle ultime cinque e si presenta dopo una meravigliosa vittoria in trasferta sul campo del Burnley sul quale è stato capace di fare quattro gol. Parliamo quindi di due club che possono regalare molte emozioni e sicuramente le regaleranno, in linea con quelli che sono stati quasi sempre gli ultimi incroci.

Negli ultimi sei precedenti sono stati segnati almeno due gol, mentre in cinque di essi non solo il match è finito con un Over 2,5 ma entrambe hanno trovato la via della rete. Quindi, in una situazione di classifica come quella che hanno adesso, è evidente che un paio di gol, e forse qualcuno in più, ci potrebbe essere.

Come vedere Bournemouth-Brentford in diretta tv e in streaming La sfida Bournemouth-Brentford è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Bournemouth è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.47 su Lottomatica.

Il pronostico Il Bournemouth parte leggermente favorito per lo stato di forma che sta vivendo. Il Brentford anche sta bene, ma ogni tanto in trasferta sbaglia qualcosa. In ogni caso il match regalerà almeno un gol per squadra, su questo non abbiamo il minimo dubbio. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Bournemouth-Brentford BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Adli, Tavernier, Brooks; Kroupi.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago. POSSIBILE RISULTATO: 2-1