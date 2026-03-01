I pronostici di domenica 1 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di

I pronostici di domenica 1 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

Il match di cartello di questa domenica di Serie A è senza dubbio il posticipo serale tra Roma e Juventus, molto importante in zona Champions League. I giallorossi arrivano con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, che in settimana sono stati eliminati dal Galatasaray nonostante la vittoria per 3-0 nei tempi regolamentari pur giocando il secondo tempo in dieci contro undici. La stanchezza potrebbe essere un fattore e la Roma proverà ad approfittarne.

I pronostici di domenica 1 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

 

L’altra sfida più spettacolare di oggi è il derby londinese tra Chelsea e Arsenal che promette sempre scintille. Per i Gunners, in lotta per il titolo, è una sfida da vincere, ma il Chelsea ha bisogno di punti e vuole anche vendicare la recente eliminazione dalla League Cup.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Twente-Feyenoord, Amburgo-Lipsia ed Eintracht Francoforte-Friburgo, mentre promettono almeno un gol per squadra Marsiglia-Lione e Fulham-Tottenham.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-4 in Roma-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00)
  • MILAN (in Cremonese-Milan, Serie A, ore 12:30)
  • STOCCARDA (in Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Twente-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30
  • Amburgo-Lipsia, Bundesliga, ore 19:30
  • Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Marsiglia-Lione, Ligue 1, ore 20:45
  • Fulham-Tottenham, Premier League, ore 15:00
  • Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Il “clamoroso”

ESPULSIONE SI in Betis-Siviglia, Liga, ore 18:30

 

