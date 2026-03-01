I pronostici di domenica 1 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 1 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

Il match di cartello di questa domenica di Serie A è senza dubbio il posticipo serale tra Roma e Juventus, molto importante in zona Champions League. I giallorossi arrivano con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, che in settimana sono stati eliminati dal Galatasaray nonostante la vittoria per 3-0 nei tempi regolamentari pur giocando il secondo tempo in dieci contro undici. La stanchezza potrebbe essere un fattore e la Roma proverà ad approfittarne.

L’altra sfida più spettacolare di oggi è il derby londinese tra Chelsea e Arsenal che promette sempre scintille. Per i Gunners, in lotta per il titolo, è una sfida da vincere, ma il Chelsea ha bisogno di punti e vuole anche vendicare la recente eliminazione dalla League Cup.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Twente-Feyenoord, Amburgo-Lipsia ed Eintracht Francoforte-Friburgo, mentre promettono almeno un gol per squadra Marsiglia-Lione e Fulham-Tottenham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Roma-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00)

(in Manchester United-Crystal Palace, ore 15:00) MILAN (in Cremonese-Milan, Serie A, ore 12:30)

(in Cremonese-Milan, ore 12:30) STOCCARDA (in Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Twente-Feyenoord , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Amburgo-Lipsia , Bundesliga, ore 19:30

, Bundesliga, ore 19:30 Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Marsiglia-Lione , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Fulham-Tottenham , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 17:30

Il “clamoroso”

• ESPULSIONE SI in Betis-Siviglia, Liga, ore 18:30