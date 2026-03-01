I pronostici di domenica 1 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 1 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1
Il match di cartello di questa domenica di Serie A è senza dubbio il posticipo serale tra Roma e Juventus, molto importante in zona Champions League. I giallorossi arrivano con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, che in settimana sono stati eliminati dal Galatasaray nonostante la vittoria per 3-0 nei tempi regolamentari pur giocando il secondo tempo in dieci contro undici. La stanchezza potrebbe essere un fattore e la Roma proverà ad approfittarne.
L’altra sfida più spettacolare di oggi è il derby londinese tra Chelsea e Arsenal che promette sempre scintille. Per i Gunners, in lotta per il titolo, è una sfida da vincere, ma il Chelsea ha bisogno di punti e vuole anche vendicare la recente eliminazione dalla League Cup.
I pronostici sulle altre partite
Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Twente-Feyenoord, Amburgo-Lipsia ed Eintracht Francoforte-Friburgo, mentre promettono almeno un gol per squadra Marsiglia-Lione e Fulham-Tottenham.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-4 in Roma-Juventus, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00)
- MILAN (in Cremonese-Milan, Serie A, ore 12:30)
- STOCCARDA (in Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Twente-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30
- Amburgo-Lipsia, Bundesliga, ore 19:30
- Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Marsiglia-Lione, Ligue 1, ore 20:45
- Fulham-Tottenham, Premier League, ore 15:00
- Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Comparazione quota totale (gol + over): 18.43 GOLDBET ; 20.84 SPORTBET; 18.43 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• ESPULSIONE SI in Betis-Siviglia, Liga, ore 18:30
