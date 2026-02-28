Pronostico Sassuolo-Atalanta: una cosa è certa

Sassuolo-Atalanta è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una vera e propria impresa. Una partita perfetta che ha permesso all’Atalanta di ribaltare il Borussia Dortmund e volare agli ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco. Un’altra tedesca, uno spessore diverso. Forse stavolta non basta nemmeno il miracolo.

La Dea è in ripresa, e lo sappiamo. Palladino ha ridato l’anima ad una squadra che è tornata in corsa per un posto nella prossima Champions League – obiettivo principale del campionato – e che la prossima settimana affronterà la Lazio all’Olimpico nella semifinale di Coppa Italia. Molte partite, che potrebbero anche destabilizzare mentalmente la truppa nerazzurra contro un Sassuolo che ormai ha raggiunto la salvezza da un pezzo e che sta cercando di togliersi delle grosse soddisfazioni.

Palladino ha comunque una rosa importante, molto lunga, alla quale farà affidamento per non staccarsi dal treno Champions. Sono cinque i punti di distacco dal quarto posto, non tantissimi, sicuramente recuperabili. A patto che arrivi una vittoria. E la sensazione è che possa arrivare perché il Sassuolo in casa quando incontra una big non riesce mai a fare risultato. E la Dea si deve per forza di cose inserire nel contesto. La certezza? Ve la diciamo sotto.

Come vedere Sassuolo-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Atalanta è in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La vittoria dell’Atalanta è sicuramente pronosticabile ma rimane complicata. Ecco perché per i “deboli di cuore” diciamo che forse il risultato migliore sia il GOL. Il Sassuolo segna molto, la Dea qualcosa concede e viene da un vero e proprio tour de force che continuerà. Insomma, entrambe a segno e si va sul sicuro.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2