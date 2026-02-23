Pronostico Fiorentina-Pisa: un derby che può valere una stagione

Fiorentina-Pisa è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Uno dei risultati più sorprendenti della scorsa giornata è stato il successo della Fiorentina in casa del Como (1-2). Gli ex Juve Fagioli e Kean hanno lanciato la Viola, capace di chiudere ogni spazio alla squadra di Cesc Fabregas grazie ad una buona prestazione difensiva, evento abbastanza raro nella disastrata stagione dei gigliati. Gli uomini di Paolo Vanoli non sono poi riusciti a far registrare il primo clean sheet dopo 8 partite per via della sfortunata autorete di Parisi ma ciò che contava di più erano i tre punti, fondamentali per tenere vive le speranze di salvezza.

La vittoria in riva al lago non è servita per uscire dalla zona retrocessione – la Fiorentina è ancora terzultima – ma adesso sono ben tre le squadre che De Gea e compagni potrebbero raggiungere nel caso in cui dovessero avere la meglio nel sentito derby toscano con il Pisa. Genoa, Cremonese e Lecce nel momento in cui scriviamo sono “solo” a +3 e la Viola deve fare il possibile per sfruttare un calendario che da qui a fine marzo diventa – almeno sulla carta – più morbido, con alcuni match da vincere a tutti i costi per uscire da un incubo in cui si è cacciata ormai da mesi. La giusta carica potrebbe darla pure il roboante 0-3 di giovedì scorso in casa dei polacchi dello Jagiellonia, primi in classifica in Ekstraklasa. La Fiorentina si è aggiudicata l’andata dello spareggio di accesso agli ottavi di Conference League, ipotecando di fatto la qualificazione. Nella gelida Polonia, nonostante un 11 imbottito di seconde linee, i viola hanno offerto un’altra prestazione solida ed ordinata, segnando tutti e 3 i gol nella ripresa (Ranieri, Mandragora, Piccoli).

Pisa quasi spacciato?

Per quanto riguarda invece i nerazzurri, il treno salvezza sembra essere ormai passato. Il Pisa condivide l’ultimo posto in classifica con il Verona ed è a -9 dalla salvezza. Servirà un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria riconquistata dopo oltre 30 anni nella passata stagione. Il cambio in panchina – Hiljemark al posto di Gilardino – finora non sembra aver dato i frutti sperati, anche se con tutti i limiti tecnici il Pisa continua a lottare: una settimana fa ha tenuto testa al Milan, crollando a cinque minuti dalla fine (1-2) malgrado fosse riuscito ad imbrigliare tatticamente i rossoneri.

Vanoli, che non sarà in panchina perché espulso a Como, rimetterà dentro i titolari dopo l’ampio turnover di Bialystok. In attacco c’è Kean, supportato da Harrison e Solomon. A centrocampo regia affidata a Fagioli, tra i più migliorati nell’ultimo periodo: accanto a lui Ndour e Brescianini, non Mandragora in quanto squalificato. Ranieri potrebbe essere riconfermato dietro dopo l’ottima prova in Polonia. Dall’altro lato, Hiljemark davanti dovrebbe scegliere Stojilkovic, favorito su Durosinmi. Sulla trequarti spazio a Iling-Junior.

Come vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Pisa, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.

Il pronostico

La Fiorentina arriva a questo derby con il vento in poppa dopo aver ipotecato gli ottavi di Conference. Il ritorno dei titolari, guidati da un Fagioli in stato di grazia e da un Kean affamato, dovrebbe garantire quel salto di qualità necessario per superare il muro nerazzurro. C’è però un dato che accomuna le due squadre: l’imprecisione sotto porta. Fiorentina e Pisa sono le peggiori della Serie A per differenza tra gol fatti ed Expected Goals (rispettivamente -9.5 e -6.5), segno che entrambe creano molto ma concretizzano poco. Tuttavia, la solidità mostrata dai viola nelle ultime due uscite e la tradizione casalinga (Fiorentina imbattuta al “Franchi” contro il Pisa in A) pendono decisamente a favore dei padroni di casa. Il Pisa ha dimostrato col Milan di saper soffrire, ma la stanchezza mentale di una classifica che piange potrebbe fare la differenza nei minuti finali. Fiducia alla truppa di Vanoli: la Viola ha una rosa superiore e sta vivendo il miglior momento della stagione. La necessità di agganciare il treno salvezza davanti ai propri tifosi spingerà i gigliati a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Pisa

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Ranieri, Pongracic, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Leris; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1