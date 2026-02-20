Pronostico Cagliari-Lazio: un tabù che dura da 13 anni

Cagliari-Lazio è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non appena ha sentito odore di salvezza il Cagliari ha sollevato il piede dall’acceleratore: se la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma rientrava tutto sommato nell’ordine delle cose, quella rimediata lunedì scorso in casa contro una diretta concorrente come il Lecce (0-2) suscita non poche perplessità. Perché era abbastanza evidente che i salentini, in una situazione decisamente più complicata a livello di classifica, avessero molta più fame.

E di fronte ad una lotta per non retrocedere che si è nuovamente infiammata, la squadra di Fabio Pisacane commetterebbe un grave errore se si considerasse già fuori pericolo. I sardi di punti ne hanno 28 e sono a +7 sulla Fiorentina terzultima: tirare adesso i remi in barca sarebbe troppo pericoloso.

L’allenatore dei rossoblù cercherà dunque di mantenere alto il livello dell’attenzione nel match casalingo – il secondo di fila – contro la Lazio di Maurizio Sarri. Anche i biancocelesti vengono da un ko tra le mura amiche: in un Olimpico semideserto per via della contestazione della tifoseria organizzata nei confronti del presidente Lotito, l’Atalanta è passata 2-0, dimostrandosi più cinica e portando a casa tre punti pesanti in uno scontro diretto per l’Europa. I capitolini sono stati raggiunti al nono posto dal Bologna e la sesta posizione è sempre più lontana (Como e Atalanta hanno 9 punti in più). La sensazione è che stiano per passare gli ultimi treni e se la Lazio continuerà a perderli le resterà solo la vittoria della Coppa Italia – sono in semifinale, dove affronteranno proprio l’Atalanta – per poter giocare le coppe europee il prossimo anno.

In Sarderna Sarri ritrova Romagnoli, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Accanto a lui, al centro della difesa, non ci sarà Gila (infortunato) ma Provstgaard, avanti nel ballottaggio con Patric. A centrocampo Cataldi è favorito su Rovella, nel tridente d’attacco invece si contendono una maglia Noslin e Zaccagni. Dall’altro lato, Pisacane riproporrà Kiliçsoy nel ruolo di prima punto e spera di portare almeno in panchina il convalescente Folorunsho.

Come vedere Cagliari-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Lazio è in programma sabato alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. Il segno “X2” è quotato invece a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Sfida che vive di fantasmi e tabù. Il Cagliari non batte la Lazio da 13 anni e i numeri recenti sono impietosi: 18 sconfitte nelle ultime 21 sfide e una striscia aperta di 6 ko consecutivi contro i capitolini.

Pisacane deve scuotere i suoi dopo il blackout contro il Lecce, ma si trova davanti una Lazio che, pur ferita dall’Atalanta, in trasferta non perde da novembre e ritrova un pilastro difensivo come Romagnoli. Tuttavia, il clima teso intorno all’ambiente biancoceleste potrebbe livellare il match. Considerando che il Cagliari in casa tende a chiudersi (Under 2.5 uscito 3 volte nelle ultime 4 gare giocate all’Unipol Domus) e che la Lazio spesso fatica a scardinare le difese posizionate quando manca la brillantezza dei singoli, ci aspettiamo una gara bloccata, decisa più dalla paura di perdere che dalla voglia di vincere. La statistica degli scontri diretti spingerebbe verso il 2, ma la prudenza di Pisacane e il momento psicologico della Lazio rendono l’Under l’opzione più probabile.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, Esposito.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

Cagliari-Lazio: chi vince? Cagliari

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1