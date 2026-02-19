Pronostico Sassuolo-Verona: la “legge” della vittima preferita

Sassuolo-Verona è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È un campionato all’insegna della più totale tranquillità quello del Sassuolo, decimo a quota 32 punti. E non era scontato, visto che i neroverdi sulla carta restano pur sempre una neopromossa. Invece Fabio Grosso, al suo primo vero esame da allenatore in massima serie, è riuscito ad impedire che gli emiliani rimanessero impantanati nelle secche della bassa classifica. Nonostante qualche tribolazione nelle prime giornate, il Sassuolo non è mai stato realmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, sfruttando entusiasmo e amalgama che si erano creati lo scorso anno nel campionato di Serie B, stravinto proprio da Berardi e compagni.

La squadra di Grosso sta viaggiando a velocità di crociera. Da fine gennaio, tuttavia, ha ripreso a correre più forte. E lo dimostrano le 3 vittorie nelle ultime 4 partite, che non danno la sensazione di avere di fronte un gruppo appagato dalla salvezza ormai in tasca.

Domenica scorsa, ad esempio, il Sassuolo ha ribaltato in 2 minuti l’Udinese grazie all’uno-due firmato Laurienté-Pinamonti. In Friuli è terminata 2-1, secondo successo esterno di fila per la compagine emiliana, che due settimane prima si era imposta anche a Pisa. Grosso potrebbe non fare sconti neppure al Verona, sempre più nei guai dopo la sconfitta rimediata nella trasferta di Parma (2-1). In Emilia agli scaligeri non è bastata un’eroica resistenza per oltre 80 minuti in inferiorità numerica – espulso Orban ad inizio match – per portare a casa almeno un punto. In pieno recupero gli uomini di Paolo Sammarco sono capitolati, incassando il terzo ko nelle ultime quattro. Il Verona non vince da metà dicembre e condivide un triste ultimo posto in classifica insieme al Pisa: la zona salvezza dista 9 lunghezze e va da sé che per mantenere la categoria servirà un vero e proprio miracolo sportivo.

Sammarco, oltretutto, al Mapei Stadium dovrà fare a meno degli squalificati Orban e Akpa Akpro, mentre Belghali è uscito acciaccato dal match di Parma e la sua presenza dal 1′ non è certa. Due squalificati anche nel Sassuolo: si tratta di Matic e Muharemovic.

Come vedere Sassuolo-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Verona, in programma venerdì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Sassuolo arriva a questo appuntamento con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo stagionale e la fame di chi vuole continuare a stupire. La rimonta di Udine ha confermato la capacità di Grosso di tenere alta la tensione agonistica.

I precedenti storici sono un monito pesantissimo per gli scaligeri: il Sassuolo ha nel Verona la sua vittima preferita e tra le mura amiche sbaglia raramente l’approccio contro i veneti. Per Sammarco la situazione è disperata: senza Orban e con un morale ai minimi termini dopo la beffa di Parma, il Verona dovrà cercare di opporre una resistenza che finora è apparsa fragile e priva di sbocchi offensivi. La forma fisica e mentale del Sassuolo, unita alla tradizione favorevole e alle pesanti assenze in casa Verona, rende il segno 1 la giocata più solida del weekend.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Sarr.

Il Verona riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0