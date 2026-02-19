Pronostici Brann-Bologna: marcatore e tiri in porta

Brann-Bologna, le dritte del match: il pronostico dal marcatore ai tiratori dell’incontro

Per dare senso ad una stagione fisiologicamente anonima, il Bologna fa visita al Brann nel remake della sfida andata in scena lo scorso novembre. Avversario sulla carta non irresistibile, la compagine allenata da Alexandesson dovrebbe faticare e non poco a tenere a bada le scorribande dei felsinei, ritornati ad essere incisivi in casa del Torino.

Motivati a far bene in una competizione destinata ad avere un suo peso nell’economia della stagione, Castro e compagni vogliono archiviare il discorso qualificazione già all’andata. Del resto il riferimento all’attaccante argentino non è casuale: il classe 2004 nativo di San Martin, decisivo nell’ultima di campionato, è il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol.

La verve offensiva degli emiliani passerà anche dall’intraprendenza di Orsolini: un fattore quando ha la possibilità di puntare con continuità il suo diretto marcatore per convergere sul suo piede forte, l’esterno di Italiano non dovrebbe mancare l’appuntamento con almeno due tiri in porta.

Chiaramente il Bronn non si rintanerà nella sua metà campo ma proverà a giocarsi le sue chances in contropiede: in questo senso, un attaccante moderno come Holm, che ha già due gol all’attivo in questa rassegna di Europa League, può risultare un fattore non banale.

Santiago Castro quasi marcatore con sostituto; Over 1,5 tiri in porta plus di Orsolini e Holm Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,11 su Goldbet.