I pronostici di giovedì 19 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 19 febbraio, ci sono le partite di andata dei sedicesimi di Europa League e Conference League
Terminata l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane, Bologna e Fiorentina.
Il Bologna ha chiuso la League Phase di Europa League al decimo posto, a quota 15 punti. Ne sarebbero bastati almeno 2 in più per finire tra le prime otto della maxi-classifica ed evitare questo fastidioso spareggio. Soprattutto in un momento in cui i felsinei stanno provando faticosamente a uscire da un periodo difficilissimo, che rischia di aver compromesso la terza qualificazione di fila ad una competizione continentale.
I norvegesi sono fermi da fine gennaio e mancano del ritmo partita, ma la loro fisicità e l’abitudine ai climi scandinavi livellano il gap tecnico. Italiano, d’altro canto, può contare sulla freschezza di Orsolini e Odgaard, armi fondamentali per scardinare una difesa che Alexandersson organizzerà con il consueto rigore nordico.
I pronostici sulle altre partite
Per questa Fiorentina, ancora impantanata in zona retrocessione, la Conference League rischia di essere una pericolosa distrazione. I viola ad inizio anno avevano ambizioni completamente diverse ma oggi le priorità sono altre. La priorità è il campionato, ma l’orgoglio viola impone di non sfigurare in Conference League. Il successo di Como ha ridato ossigeno, ma la difesa è un cantiere aperto che non vede un clean sheet da un mese e mezzo. Lo Jagiellonia, pur senza il bomber Pululu (assenza pesantissima che toglie il 50% del potenziale offensivo polacco), è una squadra organizzata e abituata a dar fastidio alle big: l’ipotesi che entrambe vadano a segno è la più probabile.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Fenerbahce-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00
Vincenti
- CRYSTAL PALACE (in Zrinjski-Crystal Palace, Conference League, ore 18:45)
- BOLOGNA (in Brann-Bologna, Europa League, ore 21:00)
- FIORENTINA o PAREGGIO (in Jagiellonia-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Zrinjski-Crystal Palace, Conference League, ore 18:45
- Celtic-Stoccarda, Europa League, ore 21:00
- Fenerbahce-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Paok-Celta Vigo, Conference League, ore 18:45
- Sigma Olomouc-Losanna, Conference League, ore 18:45
- Jagiellonia-Fiorentina, Conference League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 28.38 GOLDBET ; 30.91 SPORTBET; 28.38 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Dinamo Zagabria-Genk, Europa League, ore 21:00