Pronostico Galatasaray-Juventus: la rabbia trasformata in vendetta

Galatasaray-Juventus è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

Una rabbia mai vista prima d’ora. Una situazione che alla Juve raramente si è vissuta. L’errore di La Penna nel match contro l’Inter ha fatto alterare i bianconeri: Spalletti non ha parlato, e davanti alle telecamere si sono presentati Chiellini e Comolli. Diciamo che non è stato il modo migliore per approcciare alla gara di domani contro il Galatasaray, l’andata degli spareggi Champions League.

Ma quella rabbia, i bianconeri, la vogliono trasformare in vendetta. Anche perché tutti ricordiamo il risultato dell’ultimo confronto tra queste due squadre, sempre in Turchia: un campo che tutto si sarebbe potuto definire tranne che di gioco, ed eliminazione dalla massima competizione europea. Dall’allora si grida vendetta, si sogna la vendetta. Ma non sarà facile, tutt’altro, i giallorossi di Turchia sono una squadra fortissima, con Osimhen, scoperto praticamente da Spalletti, punta di diamante di un gruppo che sogna lo scherzetto.

Ma dal propri canto la Juve c’è: ha trovato geometrie anche se gli manca un attaccante. Sarà ancora guidata da Locatelli in mezzo al campo che ha alzato in maniera sensibile le sue prestazioni. Ed è proprio lì che si deciderà la partita. Occhio pure a Yildiz, che torna in Patria da Profeta, e vorrà farsi vedere. Ma più che altro ci aspettiamo una Juventus pronta a ribaltare quelli che sono gli stati gli ultimi scontri diretti contro il Gala: nelle ultime sei gare giocate, solamente una volta i turchi hanno perso. Ora, forse il colpaccio esterno non è del tutto fattibile, ma i piemontesi dovrebbero comunque riuscire a uscire indenni da questo match.

Come vedere Galatasaray-Juventus in diretta tv e in streaming