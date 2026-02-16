Pronostico Galatasaray-Juventus: la rabbia trasformata in vendetta

Galatasaray-Juventus è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico
Una rabbia mai vista prima d’ora. Una situazione che alla Juve raramente si è vissuta. L’errore di La Penna nel match contro l’Inter ha fatto alterare i bianconeri: Spalletti non ha parlato, e davanti alle telecamere si sono presentati Chiellini e Comolli. Diciamo che non è stato il modo migliore per approcciare alla gara di domani contro il Galatasaray, l’andata degli spareggi Champions League.
Ma quella rabbia, i bianconeri, la vogliono trasformare in vendetta. Anche perché tutti ricordiamo il risultato dell’ultimo confronto tra queste due squadre, sempre in Turchia: un campo che tutto si sarebbe potuto definire tranne che di gioco, ed eliminazione dalla massima competizione europea. Dall’allora si grida vendetta, si sogna la vendetta. Ma non sarà facile, tutt’altro, i giallorossi di Turchia sono una squadra fortissima, con Osimhen, scoperto praticamente da Spalletti, punta di diamante di un gruppo che sogna lo scherzetto.
Ma dal propri canto la Juve c’è: ha trovato geometrie anche se gli manca un attaccante. Sarà ancora guidata da Locatelli in mezzo al campo che ha alzato in maniera sensibile le sue prestazioni. Ed è proprio lì che si deciderà la partita. Occhio pure a Yildiz, che torna in Patria da Profeta, e vorrà farsi vedere. Ma più che altro ci aspettiamo una Juventus pronta a ribaltare quelli che sono gli stati gli ultimi scontri diretti contro il Gala: nelle ultime sei gare giocate, solamente una volta i turchi hanno perso. Ora, forse il colpaccio esterno non è del tutto fattibile, ma i piemontesi dovrebbero comunque riuscire a uscire indenni da questo match.
Come vedere Galatasaray-Juventus in diretta tv e in streaming
La sfida Galatasaray-Juventus è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico
Il Gala ha trovato solamente venti gol in otto partite giocate in questa Champions League, il secondo più basso della competizione. La difesa della Juve non è di ferro, e lo sappiamo, quindi ci aspettiamo, in ogni caso, almeno una rete del Gala. Ma i bianconeri non perderanno. Anzi, puntiamo, nonostante quello che vi abbiamo detto prima, sulla possibilità di un colpo esterno.
Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardacki, Elmaili; Lemina, Sara; Akgun, Gundogan, Lang; Osimhen.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.