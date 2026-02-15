Pronostico Napoli-Roma, fortino Maradona e tabù big match: tensione alle stelle

Napoli-Roma è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una giornata tutt’altro che banale la venticinquesima di Serie A. Sabato sera il derby d’Italia tra Inter e Juventus, ventiquattr’ore dopo un’altra classica del nostro campionato come Napoli-Roma, scontro diretto tra due squadre – attualmente separate da tre punti – obbligate a rimanere tra le prime quattro.

Uno di quei match, insomma, da vivere tutto d’un fiato, consapevoli che, pur mancando quattordici turni alla fine dei giochi, sono potenzialmente in grado di stravolgere gli equilibri. E, soprattutto, incidere dal punto di vista psicologico. Antonio Conte in settimana ha confermato lo scarso feeling con le competizioni che non siano il campionato, uscendo dalla Coppa Italia per mezzo del più affamato Como, che al “Maradona” ha avuto la meglio dopo i rigori.

Ora il Napoli da qui a maggio avrà il vantaggio di affrontare un solo impegno in 7 giorni, anche se con l’Inter assai distante non sarà semplice rientrare in corsa per il titolo. Qualcuno storce il naso, il tecnico salentino continua però a rifuggire i giudizi eccessivamente severi e dopo la sfida con i lariani ha mostrato il numero “due” con le dita ai giornalisti, rivendicando i due trofei (Scudetto e Supercoppa Italiana) che ha portato alle falde del Vesuvio da quando è al timone del club partenopeo. Il Napoli in campionato viene da due vittorie di fila, entrambe molto sofferte. A quella con la Fiorentina (2-1) ha fatto seguito il 3-2 di Marassi contro un Genoa superato all’ultima curva grazie al rigore trasformato da Hojlund con gli azzurri rimasti in 10 uomini.

Roma allergica agli scontri diretti

Le ultime settimane sono state tribolate anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, tornata a vincere lunedì scorso approfittando di un Cagliari più tranquillo per quanto riguarda la corsa salvezza. A castigare i sardi una doppietta dell’olandese Malen, arrivato a gennaio dall’Aston Villa. La sensazione è che Gasp abbia finalmente trovato il centravanti che gli è mancato nella prima parte della stagione, dal momento che finora i capitolini hanno fatto fatica a concretizzare la mole di gioco creata.

La Roma ha così riscattato il brutto scivolone di Udine, che l’aveva fatta finire fuori dalle prime quattro. Per assicurarsi l’agognata qualificazione alla Champions League, i giallorossi devono cambiare ed in particolar modo iniziare a vincere scontri diretti come questo: sì, perché nelle sfide tra le prime 5 squadre attualmente in classifica, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti, appena uno in 5 gare.

Gasperini a Napoli dovrebbe schierare il ristabilito Dybala dal 1′ accanto al connazionale Soulè sulla trequarti. A disposizione anche il giovane Vaz, che verrà utilizzato a gara in corso. Ancora out Koné, a centrocampo Pisilli è favorito su El Aynaoui dopo le recenti buone prestazioni. Dal’altro lato, Conte esulta per il recupero di McTominay ma in difesa è sempre emergenza, dal momento che non ci sarà lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia destra Politano si candida per una maglia da titolare.

Il pronostico

Da una parte il Napoli, che si aggrappa al fortino del “Maradona” (22 gare senza sconfitte interne) dopo la scottatura in Coppa Italia; dall’altra la Roma, che vanta la miglior difesa del torneo ma soffre di un cronico complesso nei big match. Azzurri imbattuti in 11 delle ultime 12 sfide contro i giallorossi ma l’emergenza in difesa e le scorie dell’eliminazione contro il Como potrebbero pesare. I capitolini, dal canto suo, ha finalmente trovato in Malen il terminale offensivo che mancava al gioco di Gasperini, ma devono sfatare il tabù degli scontri diretti e quel curioso dato che non la vede mai pareggiare in trasferta. Il Napoli in casa è una garanzia di imbattibilità, ma la solidità difensiva della Roma e l’importanza della posta in palio suggeriscono una gara bloccata, decisa dagli episodi piuttosto che da una pioggia di gol. Stuzzica la doppia chance esterna: la squadra di Gasperini quest’anno ha già vinto 10 volte fuori casa tra Serie A e coppe varie e contro un Napoli sempre decimato dalle assenze dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1