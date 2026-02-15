Pronostico Empoli-Reggiana: Dionisi salva la panchina

Empoli-Reggiana è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

O vince o rischia il posto. Dionisi, dopo la sconfitta in casa contro la Juve Stabia nel turno infrasettimanale, non è sicuro di rimanere in sella alla panchina dell’Empoli. Anche perché la classifica è davvero cortissima, soprattutto se si guarda dietro. E nessuno immaginava che i toscani potessero rischiare così tanto nel corso di questa annata.

Eppure le cose non stanno andando per il verso giusto. E il rischio di essere risucchiati dietro è enorme. Quindi è una gara da dentro o fuori quella contro la Reggiana, che dopo il cambio in panchina, nello spazio di due giorni, ha ritrovato una vittoria che mancava da tantissimo tempo contro il Mantova. Un colpaccio vero e proprio, che non ha cacciato la squadra dalle zone rosse della classifica, ma che almeno ha dato speranze per il futuro. Basterà per piazzare un’altra vittoria clamorosa o un altro risultato positivo? Crediamo di no, anche perché se andiamo a vedere quelle che sono le qualità tecniche, l’Empoli è decisamente una spanna superiore agli emiliani. Ma ha bisogno di fiducia, molta fiducia. E questo sentimento arriva solo se riesci a tornare a vincere. C’è stata contestazione nel corso della settimana, ma adesso è il momento di remare tutti dalla stessa parte. E chissà, magari è pure la volta buona per tornare alla vittoria.

Come vedere Empoli-Reggiana in diretta tv e in streaming

Empoli-Reggiana in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Empoli vincente. E un po’ di serenità nella squadra di Dionisi che, con questi tre punti, si potrebbe del tutto lasciare le zone complicate della classifica. Match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Empoli-Reggiana

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Degli Innocenti, Yepes, Ilie, Elia; Shpendi, Nasti.

REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Girma, Lambourde; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0