Pronostici Napoli-Roma: marcatore e tiri in porta

Napoli-Roma, il pronostico della sfida in programma al “Maradona” tra gli Azzurri e i giallorossi

Snodo molto importante per la corsa Champions delle due squadre, complice il risultato di San Siro la sfida del “Maradona” tra Napoli e Roma ne rappresenterà un autentico turning point.

Con i giallorossi che proveranno a tenere alto il proprio baricentro, il Napoli soprattutto nel primo tempo potrebbe creare i presupposti per rendersi pericoloso. Gli uomini di Conte cercheranno infatti di spingere subito sull’acceleratore per ritagliarsi qualche occasione nitida.

Appoggiarsi con i tempi giusti a Rasmus Hojlund rappresenterà un vero e proprio must. A secco contro quasi tutte le big, l’attaccante danese dovrebbe vivere una serata da protagonista. Fisicità, tecnica e protezione della palla di certo non mancano per l’alfiere di Conte, la cui struttura atletica metterà alla frusta una retroguardia che tende ad incassare gol piuttosto simili.

La facilità con la quale va alla conclusione è disarmante: i sette tiri complessivi contro il Cagliari, tre dei quali nello specchio della porta (fruttati due gol) ne sono una testimonianza tangibile. Malen si è già preso la Roma e la sua candidatura in chiave Over 1,5 tiri in porta plus è una sorta di passaggio obbligato, reso invitante anche (e soprattutto) dal discorso quote.

Hojlund marcatore plus e Malen Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,06 su Goldbet.

In alternativa, Hojlund Over 1,5 tiri in porta plus; Malen, Vergara e Soulé Over 0,5 tiro in porta plus sono bancati a quota 10,34.