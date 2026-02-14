Pronostico Cremonese-Genoa: De Rossi conferma il trend

Cremonese-Genoa è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo un avvio di stagione davvero esaltante, la Cremonese è tornata con i piedi per terra. E adesso, dopo mesi senza vittorie, è tornata a rischiare grosso. Nicola aveva avvertito: non bisognava in nessun modo abbassare la guardia, ma le qualità tecniche della sua squadra sono quelle che sono. C’è da sudare per la salvezza.

Senza dubbio De Rossi quando si è accomodato sulla panchina del Genoa, lo scossone lo ha dato. E soprattutto in trasferta ha fatto vedere una squadra molto forte caratterialmente e che, lontana dal Ferraris in campionato ha perso solo all’Olimpico contro Roma e Lazio, all’ultimo secondo. Sono due le sconfitte di fila per i liguri (anche col Napoli rigore contro in pieno recupero e 3-2 finale) ma questo non ha scalfito quelle che sono le certezze che i rossoblù hanno trovato nel corso di questi mesi. Con quelle che hanno gli stessi obiettivi, il Genoa, ha sempre fatto la sua partita e anche domenica pomeriggio potrebbe riuscirci.

Potrebbe pure andare bene un pareggio. Entrambe muoverebbero la classifica. Ma in ogni caso, per quello che è il momento, crediamo sia complicato per la Cremonese riuscire a trovare il pareggio. Molto più semplice invece vedere un Genoa ancora sorridente. Ma andiamo a vedere nel nostro pronostico, sotto, come potrebbe finire.

Come vedere Cremonese-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Genoa è in programma domenica alle 15 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 2.00 Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il pareggio invece a 2.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La quota del gol è stuzzicante. Soprattutto il Genoa, almeno una rete, la dovrebbe trovare perché ha qualità importanti. Ma la Cremonese in casa è sempre pericolosa, quindi in una gara da almeno un gol per squadra, occhio al pareggio. Ma la quota 2 del GOL ci pare possa andare bene.

Le probabili formazioni di Cremonese-Genoa

CREMONESE(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 1-1