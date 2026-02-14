Pronostico Aston Villa-Newcastle: orgoglio Magpies e sogno rivincita

Aston Villa-Newcastle è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 18:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Eddie Howe si è scrollato un po’ di pressione di dosso grazie al successo conquistato dal suo Newcastle nel turno infrasettimanale in casa del Tottenham, battuto 2-1 a domicilio. Una vittoria che tiene ancora in corsa i Magpies, decimi in classifica, per un posto in Europa ma che è servita soprattutto al tecnico bianconero per contenere la pioggia di critiche che gran parte della tifoseria gli aveva scaricato addosso nelle ultime settimane. Il Newcastle, infatti, veniva da tre sconfitte di fila in tutte le competizioni e non vinceva dallo scorso 21 gennaio.

Fondamentali dunque, i tre punti in casa degli Spurs, soprattutto in vista di un tour de force niente male: dopo l’impegno di FA Cup in casa dell’Aston Villa, Tonali e compagni dovranno vedersela con il Qarabag in Champions League (una trasferta logisticamente problematica, considerando la distanza da Baku, in Azerbaigian), e poi con Manchester City, Everton, Manchester United e Chelsea in campionato. O la va o la spacca, insomma.

Nel frattempo Howe cercherà di superare il quarto turno di FA Cup per la terza stagione consecutiva: a gennaio i Magpies ebbero bisogno dei rigori per avere la meglio sul Bournemouth, estromesso dalla coppa al termine di un pirotecnico 3-3. A Birmingham, tuttavia, l’allenatore del Newcastle dovrà fare a meno di Miley e Joelinton ma anche il capitano Bruno Guimaraes è in forte dubbio dopo l’infortunio che l’ha costretto ad uscire anzitempo martedì scorso a Londra.

Tante assenze anche per Emery

Pure l’Aston Villa è reduce da una vittoria scacciacrisi in campionato. Una sfortunata autorete di Hinshelwood mercoledì ha castigato il Brighton (1-0) al Villa Park e restituito il sorriso a Unai Emery, cancellando i passi falsi con Brentford (0-1) e Bournemouth (1-1).

L’ex tecnico di Siviglia e Villarreal si morde le mani, perché senza quegli inciampi la sua squadra sarebbe potuta rientrare addirittira in corsa per il titolo, alla luce del nuovo rallentamento dell’Arsenal capolista. L’Aston Villa rimane comunque terzo, con un margine di sei punti sulla quinta, il Chelsea. In FA Cup gli uomini di Emery hanno già eliminato un club di Premier League, andando a vincere 2-1 a Londra contro il Tottenham. Parecchie assenze anche per l’allenatore basco: in coppa sarà assente pure Cash oltre a Kamara, Tielemans e McGinn.

Emery, specialista delle competizioni a eliminazione diretta, ha già dimostrato di avere la ricetta giusta per disinnescare i Magpies – battuti 2-0 a fine gennaio in Premier League a St James’ Park – ma deve fare i conti con un’infermeria affollata che lo priva di pedine chiave a centrocampo come Tielemans e McGinn.

Il Newcastle, dal canto suo, arriva rigenerato dal blitz di Londra, ma la possibile assenza di Bruno Guimarães rischia di togliere l’anima alla squadra di Howe. Con i bianconeri che in coppa hanno già regalato un pirotecnico 3-3 e un Aston Villa che in casa è una macchina quasi perfetta, ci sono tutti i presupposti per una sfida vibrante. Entrambe le squadre hanno assenze pesanti nei reparti mediani e difensivi, fattore che potrebbe aprire spazi invitanti per gli attacchi. Il Newcastle ha bisogno di segnare per tenere vive le speranze in una stagione altalenante, mentre il Villa vorrà imporre la legge del proprio stadio: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Newcastle

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Bogarde, Lindelof, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; Bailey, Rogers, Buendia; Abraham.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2