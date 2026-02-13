Pronostico Como-Fiorentina: duello tra chi vola e chi ha paura di cadere

Como-Fiorentina è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non sappiamo quale sarà il piazzamento del Como a fine stagione, ma di certo questa è un’annata che i tifosi lariani ricorderanno a lungo. La squadra di Cesc Fabregas con ogni probabilità straccerà il record di punti dello scorso anno, 49, che valsero uno storico decimo posto. Basta pensare che, a 14 giornate dal termine, Nico Paz e compagni ne hanno già 41 e stazionano da tempo in piena zona Europa, davanti a club più blasonati come Lazio e Atalanta. Martedì scorso, poi, la truppa guidata dal tecnico catalano ha scolpito un’altra impresa memorabile negli annali della società lombarda, eliminando il Napoli di Antonio Conte dalla Coppa Italia e conquistando il pass per le semifinali per la prima volta dopo 40 anni. In primavera l’adrenalinica doppia sfida (andata e ritorno) con l’Inter.

Nella notte del “Maradona” il Como ha cercato, come al solito, di imporre il suo calcio. Evitata la sconfitta nei 90 regolamentari, l’ha spuntata ai rigori dopo un’interminabile sequenza (7-6), con il portiere Butez che ha mandato in visibilio Fabregas e i suoi neutralizzando il tiro dal dischetto di Lobotka. Un match, quello contro i campioni d’Italia, che l’ex centrocampista di Barcellona e Chelsea ha avuto modo di preparare con la dovuta calma: nello scorso weekend, infatti, il Como non è sceso in campo perché la sfida con il Milan è stata rinviata a causa dell’indisponibilità di San Siro, stadio in cui ha avuto luogo la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. Nonostante ciò, i lariani hanno mantenuto il sesto posto: la qualificazione ad una coppa europea è un sogno che sta diventando sempre più concreto.

Continua l’incubo per la Viola

L’occasione per incrementare il bottino di punti la offre il match con la Fiorentina, curiosamente quasi un testa-coda, che nessuno ad agosto avrebbe potuto prevedere.

La Viola continua a vivere – contro ogni aspettativa – un’annata da incubo, con il pericolo retrocessione sempre incombente. Dopo l’ultimo turno la squadra di Paolo Vanoli si è ritrovata a -3 dal Lecce e dalla zona salvezza: in una partita da vincere a tutti i costi contro il Torino i gigliati si sono fatti riacciuffare clamorosamente in pieno recupero (2-2) dopo aver ribaltato i granata con i gol di Solomon e Kean. L’ennesima disattenzione di una difesa che non offre garanzie e che, con 38 reti subite, è una delle più perforate del campionato. Ogni settimana che passa a Firenze l’ansia aumenta sempre di più, mentre la squadra dà l’impressione di essere sempre più fragile psicologicamente. Vanoli in riva al lago non avrà Gudmundsson, infortunato, ma al tempo stesso spera di poter quantomneo convocare il nuovo acquisto Rugani, che potrebbe accomodarsi almeno in panchina. Dall’altro lato, Fabregas non ha problemi di formazione: le uniche preoccupazioni sono legate alle diffide di Nico Paz, Addai e Da Cunha.

Come vedere Como-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Como vive un sogno ad occhi aperti. Fabregas ha costruito una macchina da gol che non ha paura di nessuno, che subisce poche reti – seconda miglior difesa – e che ha già dimostrato di saper fare a fette la difesa viola meno di 20 giorni fa a Firenze in Coppa Italia (1-3 per i lariani). La Fiorentina, al contrario, è un pugile suonato: fragile psicologicamente e incapace di difendere il vantaggio, come si è visto nel drammatico finale contro il Torino.

Senza Gudmundsson e con l’incubo retrocessione che morde le caviglie, i gigliati rischiano di naufragare di nuovo contro la velocità di Nico Paz e compagni. I precedenti recenti e lo stato di forma dicono chiaramente che l’attacco lariano ha tutte le carte in regola per andare a nozze contro la retroguardia toscana, una delle peggiori del torneo. La vittoria del Como sembra lo sbocco naturale di questo incrocio. La forza offensiva di Fabregas, unita alle voragini difensive della Viola (38 gol subiti), garantisce una partita ricca di reti, con i padroni di casa – sconfitti solo una volta tra le mura amiche – pronti a dominare.

Le probabili formazioni di Como-Fiorentina

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Jacobo Ramon, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1