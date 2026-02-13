I pronostici di venerdì 13 febbraio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 13 febbraio, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori
C’è un asterisco accanto al Milan nella classifica di Serie A. I rossoneri nello scorso fine settimana non sono scesi in campo per via del rinvio del match con il Como a causa di un San Siro “occupato” dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La squadra di Massimiliano Allegri ha dunque riposato nel weekend, ascoltando da Milanello i risultati delle altre: uno in particolare, quello dell’Inter capolista, volata momentaneamente a +8 grazie allo straripante successo con il Sassuolo. Con i cugini che non accennano a rallentare, il tecnico livornese sa bene che non sono ammessi passi falsi se l’obiettivo è continuare a tenere aperta la lotta per il titolo.
Nell’anticipo della venticinquesima giornata il Milan farà visita ad un Pisa che ha sostanzialmente un piede e mezzo in Serie B dopo il nulla di fatto “suicida” nello scontro diretto con il Verona, squadra con cui i toscani condividono l’ultimo posto in classifica. Allegri è un habitué dei clean sheet e contro uno degli attacchi meno prolifici del torneo è difficile immaginare che Maignan possa capitolare. La superiorità tecnica e la freschezza dei rossoneri dovrebbero far sì che il Diavolo riesca a blindare il risultato senza troppi affanni.
I pronostici sulle altre partite
In Bundesliga il Borussia Dortmund ha ritrovato il cinismo dei giorni migliori e, con un Guirassy implacabile, ha messo il Bayern Monaco nel mirino. Ma attenzione a sottovalutare il Mainz avversario dell’anticipo: Fischer in poco tempo ha costruito una macchina solida, capace di abbattere squadre come il Lipsia e di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione con una facilità disarmante. I Nullfünfer arrivano a Dortmund con meno pressione, forti di un gioco ritrovato e di una tranquillità che potrebbe giocare brutti scherzi alla difesa giallonera.
Sebbene il Borussia rimanga favorito nel suo fortino, la verve offensiva di entrambe le squadre suggerisce una gara tutt’altro che a senso unico. Entrambe le formazioni stanno attraversando il miglior momento della stagione e hanno dimostrato di saper pungere con regolarità nel 2026. Il Mainz ha segnato in tutte le ultime 8 visite a Dortmund e, con la fiducia attuale, difficilmente resterà a secco.
Pronostici: la scelta del Veggente
• OVER 2,5 in Hull City-Chelsea, FA Cup, ore 20:45
Vincenti
- PSV (in Volendam-PSV, Eredivisie, ore 20:00)
- MILAN (in Pisa-Milan, Serie A, ore 20:45)
- AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al-Fayha, Saudi Pro League, ore 18:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Hilal-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 16:25
- Galatasaray-Eyüpspor, Super Lig, ore 18:00
- Rennes-Paris Saint Germain, Ligue 1, ore 19:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Jong PSV-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00
- RKC Waalwijk-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00
- Borussia Dortmund-Mainz 05, Bundesliga, ore 20:30
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Hull City-Chelsea, FA Cup, ore 20:45