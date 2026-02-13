I pronostici di venerdì 13 febbraio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 13 febbraio, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori

C’è un asterisco accanto al Milan nella classifica di Serie A. I rossoneri nello scorso fine settimana non sono scesi in campo per via del rinvio del match con il Como a causa di un San Siro “occupato” dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La squadra di Massimiliano Allegri ha dunque riposato nel weekend, ascoltando da Milanello i risultati delle altre: uno in particolare, quello dell’Inter capolista, volata momentaneamente a +8 grazie allo straripante successo con il Sassuolo. Con i cugini che non accennano a rallentare, il tecnico livornese sa bene che non sono ammessi passi falsi se l’obiettivo è continuare a tenere aperta la lotta per il titolo.

Nell’anticipo della venticinquesima giornata il Milan farà visita ad un Pisa che ha sostanzialmente un piede e mezzo in Serie B dopo il nulla di fatto “suicida” nello scontro diretto con il Verona, squadra con cui i toscani condividono l’ultimo posto in classifica. Allegri è un habitué dei clean sheet e contro uno degli attacchi meno prolifici del torneo è difficile immaginare che Maignan possa capitolare. La superiorità tecnica e la freschezza dei rossoneri dovrebbero far sì che il Diavolo riesca a blindare il risultato senza troppi affanni.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga il Borussia Dortmund ha ritrovato il cinismo dei giorni migliori e, con un Guirassy implacabile, ha messo il Bayern Monaco nel mirino. Ma attenzione a sottovalutare il Mainz avversario dell’anticipo: Fischer in poco tempo ha costruito una macchina solida, capace di abbattere squadre come il Lipsia e di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione con una facilità disarmante. I Nullfünfer arrivano a Dortmund con meno pressione, forti di un gioco ritrovato e di una tranquillità che potrebbe giocare brutti scherzi alla difesa giallonera.

Sebbene il Borussia rimanga favorito nel suo fortino, la verve offensiva di entrambe le squadre suggerisce una gara tutt’altro che a senso unico. Entrambe le formazioni stanno attraversando il miglior momento della stagione e hanno dimostrato di saper pungere con regolarità nel 2026. Il Mainz ha segnato in tutte le ultime 8 visite a Dortmund e, con la fiducia attuale, difficilmente resterà a secco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 2,5 in Hull City-Chelsea, FA Cup, ore 20:45

Vincenti

PSV (in Volendam-PSV, Eredivisie, ore 20:00)

(in Volendam-PSV, ore 20:00) MILAN (in Pisa-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Pisa-Milan, ore 20:45) AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al-Fayha, Saudi Pro League, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Ettifaq , Saudi Pro League, ore 16:25

, Saudi Pro League, ore 16:25 Galatasaray-Eyüpspor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Rennes-Paris Saint Germain, Ligue 1, ore 19:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questo vincente di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Jong PSV-De Graafschap , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 RKC Waalwijk-Roda , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Borussia Dortmund-Mainz 05, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 6.66 GOLDBET ; 7.19 SPORTBET; 6.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Hull City-Chelsea, FA Cup, ore 20:45