Pronostico Rennes-PSG: debutto di fuoco per il traghettatore

Rennes-PSG è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Da dicembre in poi il PSG ha ricominciato a macinare vittorie su vittorie anche in Ligue 1 e che si riprendesse stabilmente la vetta era solo una questione di tempo. Domenica scorsa il successo più esaltante di questo filotto: annichilito l’odiato Marsiglia nel Classique, un 5-0 che ha indirettamente “provocato” le dimissioni del tecnico dei Phocéens, Roberto De Zerbi. Sono diventate sette, adesso, le vittorie consecutive in Ligue 1 dei campioni di tutto, che vantano al contempo il miglior attacco (48 gol) e la difesa meno perforata del torneo (appena 16).

Solo l’impavido Lens, a -2 dai parigini, sembra riuscire in qualche modo a tenere testa alla corazzata di Luis Enrique, il cui obiettivo è quello di chiudere i conti per il titolo il prima possibile per potersi poi poter spendere il grosso delle proprie energie nella Champions League, competizione in cui Marquinhos e compagni finora non hanno particolarmente brillato (difatti dovranno disputare lo spareggio-derby con il Monaco per accedere agli ottavi).

In vista dell’imminente sfida di coppa, il PSG scenderà in campo nel primo dei due anticipi della ventiduesima giornata, facendo visita al Rennes. I rossoneri, dal canto loro, cercheranno di evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta di fila in campionato (la quinta se consideriamo pure il nettissimo ko in Coppa di Francia con il Marsiglia).

Nel frattempo in panchina contro il PSG andrà l’allenatore della squadra B, Sébastien Tambouret. Habib Beye, infatti, è stato appena esonerato dal club dopo la sconfitta rimediata sabato scorso a Lens (3-1) ed in attesa di nominare il sostituto – con ogni probabilità si tratterà di Franck Haise – in società hanno preferito affidarsi ad un traghettatore. Il Rennes sta rischiando di rovinare una buona prima parte di stagione: oggi i rossoneri sono ancora sesti ma alle loro spalle ci sono diverse squadre pronte ad attuare il sorpasso.

Come vedere Rennes-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rennes e PSG è in programma venerdì alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La combo “2+Over 2.5” è quotata a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.81 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Il pronostico

Il PSG ha inserito il pilota automatico. Sette vittorie di fila, 48 gol segnati e una solidità difensiva che non lascia scampo agli avversari. Il 5-0 del Classique è stato un manifesto di superiorità che Luis Enrique vuole replicare in Bretagna per fiaccare la resistenza del Lens. Il Rennes, al contrario, vive il momento più buio della sua stagione: quattro sconfitte consecutive e il debutto del traghettatore Tambouret contro la capolista profumano di missione impossibile. Considerando che all’andata finì 5-0 e che i rossoneri stanno imbarcando gol da chiunque, il divario tecnico e psicologico sembra incolmabile. Il PSG vuole chiudere la pratica velocemente per risparmiare energie in vista dello spareggio di Champions con il Monaco. La difesa del Rennes è fragile e l’attacco parigino è in uno stato di grazia assoluto. Con la combo 2+Over 2.5 difficilmente si rimarrà delusi.

Le probabili formazioni di Rennes-PSG

RENNES (3-5-2): Silistrie; Seidu, Brassier, Rouault; Nordin, Szymanski, Rongier, Camara, Al-Tamari; Lepaul, Embolo.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3