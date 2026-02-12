Pronostico Monaco-Nantes: la crisi è senza fine

Monaco-Nantes è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il pensiero del Monaco è ovviamente rivolto alla prossima settimana, quando ci sarà lo spareggio per la Champions nel derby contro il PSG. Ma questa partita, per i monegaschi, che occupano una posizione di classifica anonima, deve essere vinta, per non perdere del tutto le speranze di una qualificazione europea minore per la prossima stagione. Sì, perché in questo momento, il Monaco, sarebbe fuori da tutto.

Nonostante nel corso delle ultime cinque partire siano arrivati quattro risultati utili – ma una sola vittoria – non è del tutto perduto. Certo, serve vincere contro un Nantes penultimo e totalmente in crisi. Un filotto di cinque sconfitte di fila – la prima in Coppa ai rigori contro il Nizza – mettono in evidenza problemi tecnici e mentali di una squadra che faticherà a salvarsi e che, su questo campo, non vince dal 2012 e sul quale, lo scorso anno, ha collezionato una delle sconfitte più larghe della propria storia, prendendo sette gol e segnandone solamente uno. Insomma, un campo amaro, indigesto per il Nantes, che rimarrà in crisi profonda.

Mentre il Monaco, nonostante quelli che sono i pensieri che vi abbiamo raccontato prima, conquisterà una vittoria che permetterà di pensare e preparare, con un poco di fiducia, al derby della prossima settimana. Anche se, in quel caso, le possibilità di andare avanti contro i campioni in carica sono ridotte al lumicino.

Come vedere Monaco-Nantes in diretta tv e in streaming