Pronostico Al Shabab-Al Ahli: in testa per poche ore

Al Shabab-Al Ahli è una partita valida per la ventunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Undici risultati utili di fila, dei quali nove vittorie. L’Ah Ahli è terzo in classifica nel massimo campionato saudita e nella serata di venerdì, in attesa del risultato dell’Al Hilal, almeno per un paio di ore se ne andrà in testa alla classifica, visto l’impegno sulla carta abbastanza agevole.

Il match contro l’Al Shabab in trasferta non è semplice solo sulla carta, ma è semplice in generale perché parliamo di una squadra che con i 19 punti conquistati fino al momento non ha chissà quali obiettivi da raggiungere. Una squadra che è troppo distante dalle zone che possono portare ad una qualificazione alle coppe ed è troppo distante da quelle dietro che lottano per raggiungere la salvezza. Dire che non ha nulla da chiedere è troppo, ma dire che le motivazioni faranno la differenza in questa partita è cosa giusta.

l’Al Ahli vuole inserirsi nella lotta al vertice. Anzi, vuole continuare a rimanere lì con le grandi del campionato visto che è in ballo e visto che sta disputando davvero un campionato clamoroso. E vuole anche dimenticare la sfida d’andata quando arrivò un pareggio, inaspettato, che fece iniziare un periodo di crisi profonda. Ma adesso le cose sono davvero cambiate.

Come vedere Al Shabab-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Shabab-Al Ahli in programma venerdì alle 14:55 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.67 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria esterna dell’Al Ahli, dentro un match da almeno tre reti complessive, non può essere minimamente messa in discussione.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Ahli

AL SHABAB (4-4-2): Marcelo; Al Thani, Hoedt, Al Bulayi, Balobaid; Al Hammani, Al Asmari, Sierro, Carrasco; Hernandez, Carlos Junior.

AL AHLI (4-4-2): Mendy; Abdulharam, Hamidou, Ibanez, Al Hawsawi; Mahrez, Atangana, Kessie, Galeno; Millot, Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3