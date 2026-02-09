Pronostico Roma-Cagliari: gli ultimi tre precedenti all’Olimpico parlano chiaro

Roma-Cagliari è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

“Cosa volete? Una Roma Under 23 oppure la Champions League?”. Gian Piero Gasperini ha lanciato un’altra bordata ai suoi dirigenti in seguito alla sconfitta di Udine (1-0) che lunedì scorso ha fatto scivolare al quinto posto i giallorossi, scavalcati dalla Juventus. L’ex allenatore dell’Atalanta ha lodato alcune operazioni di mercato ma al tempo stesso ha sottolineato il fatto che puntare sui giovani – riferendosi probabilmente ai nuovi arrivi Robinio Vaz e Venturino – richiede una certa pazienza. Che un club desideroso di tornare a giocare la manifestazione regina potrebbe non avere, dal momento che l’ultima partecipazione risale ormai a sei anni fa. Attesa che inizia a diventare troppo lunga.

Fatto sta che in una lotta per la Champions League così serrata la Roma non può più permettersi altri passi falsi. Nell’ultimo posticipo del ventiquattresimo turno di campionato i capitolini hanno bisogno dei tre punti ed affrontare un Cagliari che, dopo l’inaspettato trittico di vittorie con Juventus, Fiorentina e Verona – tanti successi quanti nei diciassette incontri precedenti – inizia a sentire profumo di salvezza è un vantaggio non indifferente.

Cagliari, traguardo vicino

La squadra di Fabio Pisacane sta vivendo un momento esaltante: una settimana fa ha travolto gli scaligeri nello scontro diretto (4-0) dell’Unipol Domus ed è salita a quota 28 punti. Il traguardo non è lontano, insomma, ed i rossoblù sembrano avere tutte le carte in regola per regalarsi un finale di stagione all’insegna della tranquillità.

Parliamo di un Cagliari che è cresciuto sotto ogni punto di vista, solido ma allo stesso tempo capace di fare male agli avversari grazie ad un gioco che funziona e che soprattutto sta esaltando giocatori come Palestra, Mazzitelli, Esposito e Kiliçsoy, assoluti protagonisti di questo filotto vincente. Con ogni probabilità Pisacane confermerà all’Olimpico lo stesso undici che ha strapazzato il Verona, schierato con un coraggioso 4-3-3. Nella Roma invece torna Dybala dal 1′ e l’argentino giocherà accanto al nuovo acquisto Zaragoza, che insieme a lui avrà il compito di innescare l’unica punta Malen. Solo panchina per Soulé, mentre non sono al meglio Ferguson e Robinio Vaz. Out anche El Shaarawy, Koné e Dovbyk.

Come vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Sportbet.

Il pronostico

Le parole di Gasp hanno scosso l’ambiente giallorosso, ma la storia recente dell’Olimpico offre un paracadute statistico rassicurante: la Roma ha vinto le ultime 4 sfide casalinghe contro i sardi, mantenendo la porta inviolata nelle tre più recenti. Tuttavia, il Cagliari di Pisacane che sbarca nella Capitale è un lontano parente di quello delle passate stagioni. Con il morale alle stelle dopo le tre vittorie di fila, il club rossoblù potrebbe rendersi un osso duro proprio nel momento di massima tensione interna per i capitolini. Ci aspettiamo una Roma pragmatica, che baderà a proteggere Svilar – quella giallorossa è pur sempre la miglior difesa del torneo – e a colpire con la qualità individuale di Dybala o Malen. La combo 1+Under 3.5 è una giocata solida che sposa la tradizione favorevole della Roma contro i sardi e la sua imperniabilità difensiva.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Zaragoza, Dybala; Malen.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kiliçsoy, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0