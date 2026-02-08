Pronostico Atalanta-Cremonese, pragmatismo e imbattibilità: ne arriva un altro

Atalanta-Cremonese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Raffaele Palladino ha trasformato l’Atalanta ma non solo dal punto dei vista dei risultati. La Dea è diventata molto più opportunista, nel senso che non è ossessionata dal dominio del possesso palla e tende a badare al sodo, riponendo il fioretto nell’armadio e mordendo l’avversario non appena si accorge che è in difficoltà. Non è un caso che i numeri difensivi siano migliorati sensibilmente da quando c’è al timone l’ex allenatore di Monza e Fiorentina. Un esempio lampante di ciò è avvenuto giovedì scorso in Coppa Italia: nel quarto di finale contro la Juventus, l’Atalanta ha saputo attendere il momento giusto e, nonostante un’ottima prestazione in termini di gioco da parte dei bianconeri, ha finito per strapazzare 3-0 una delle squadre più in forma delle ultime settimane, quella guidata da Luciano Spalletti.

Del resto, avevamo assistito a qualcosa di simile anche domenica scorsa nel derby lombardo con il Como, in cui la Dea era riuscita a rendere innocua la “macchina da gol” di Cesc Fabregas malgrado l’inferiorità numerica per tutta la gara (espulsione del giovane difensore Ahanor dopo appena otto minuti). Uno 0-0 prezioso considerato come si era messa la partita. E possibile anche grazie alle strepitose parate di Carnesecchi, eroico anche sul rigore tirato – e sbagliato – in pieno recupero da Nico Paz.

Dea, un solo gol subito in campionato nel 2026

In campionato, nelle sei partite disputate nel 2026, i bergamaschi hanno sempre tenuto la porta inviolata, ad eccezione della trasferta di Pisa: nessuno ha subito meno gol dei nerazzurri nell’anno solare che è appena cominciato.

Con Palladino, poi, la Dea è implacabile tra le mura amiche: sotto la nuova guida tecnica alla New Balance Arena ha vinto 5 delle 6 gare casalinghe in campionato. Rientrare in corsa per l’Europa che conta è, adesso, l’obiettivo degli orobici: per riuscirci non si potranno assolutamente sbagliare partite come quelle con la Cremonese, a secco di vittorie da ben nove gare. I grigiorossi stanno rischiando di rovinare un girone d’andata strepitoso: dal successo con il Lecce dello scorso 7 dicembre hanno collezionato solo tre punti ed ora sono obbligati a guardarsi nuovamente le spalle. Davide Nicola è chiamato a rivitalizzare un attacco che non ha segnato neppure un gol nelle ultime 4 giornate e non è detto che un mercato invernale di spessore – sono arrivati Luperto, Maleh, Djuric e Thorsby – possa bastare per risalire la china. Molti dei nuovi acquisti scenderanno in campo dal 1′ già a Bergamo, anche se davanti si continuerà con il tandem Bonazzoli-Vardy. Dall’altro lato, Palladino ritrova a Bellanova ma dovrà rinunciare agli squalificati de Roon e Ahanor.

Come vedere Atalanta-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Cremonese, in programma lunedì alle 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet. La vittoria dell’Atalanta è quotata invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.36 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Ricevere a Bergamo una Cremonese in grande difficoltà, che non segna da un mese e che non vince da ben 9 partite, per l’Atalanta sembra l’occasione perfetta per consolidare la rincorsa europea. Nonostante l’innesto di forze fresche dal mercato, la coppia Bonazzoli-Vardy rischia di infrangersi contro l’organizzazione difensiva orobica. In arrivo un altro clean sheet: il segno “No Gol” è da abbinare all’1, tenendo pure conto del fatto che i grigiorossi non hanno vinto neanche una sfida di campionato contro la Dea nell’era dei tre punti a vittoria tra Serie A e Serie B.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cremonese

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

L'Atalanta riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0