Pronostici Atalanta-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Atalanta-Cremonese, i pronostici del match della New Balance Arena: ecco tutte le dritte

Rivitalizzata dalla roboante vittoria ottenuta contro la Juventus, l’Atalanta di Palladino ospita la Cremonese per lanciare nuovi, importanti segnali in vista della zona Europa. Un confronto molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti pesanti al netto della differenza di valori tecnici piuttosto evidente.

Anche questa volta la scelta sul marcatore ricade su Gianluca Scamacca. Rigorista della squadra, l’ex centravanti del West Ham vive un periodo di forma non banale. Dopo un periodo di apprendistato, l’attaccante di Palladino si sta rivelando un autentico punto di riferimento per la squadra: i sei gol fin qui messi a referto in Serie A, che hanno fruttato un XG del 5,30.

Benché sia piuttosto difficile ipotizzare un vero e proprio tiro al bersaglio da parte della “Dea”, le bocche da fuoco offensive degli orobici dovrebbero fare la differenza. A cominciare da Raspadori che, parso ispirato e in palla, dovrebbe riuscire ad inquadrare lo specchio della porta avversario in almeno due circostanze.

Atalanta-Cremonese, la raffica di tiratori da monitorare

Laddove dovesse partire titolare, anche Pasalic ha chances concrete di scagliare almeno un tiro in porta: nonostante il minutaggio piuttosto esiguo, il croato ha già timbrato due volte il tabellino marcatori mostrando un feeling con il gol comunque molto vivo.

Un nome da monitorare con attenzione alla voce assist man è invece quello di Charles De Ketelaere. L’ex Milan può far leva su un Expected Assist pari a 6,5 (tre assist effettivamente messi a referto): con gli ospiti che dovrebbero tenere basso il baricentro, le imbucate centrali del tuttocampista di Palladino possono rappresentare un fattore non trascurabile.

Lato Cremonese, fari puntati soprattutto su Bonazzoli: alla luce delle difficoltà di Vardy nelle gare in cui è chiamato a coprire molti metri di campo, l’imprevedibilità dell’attaccante italiano è una delle possibili chiavi tattiche della contesa (i trentasette tiri complessivi di cui quattordici nello specchio indirizzano l’analisi).

Scamacca marcatore plus; Raspadori Over 1,5 tiri in porta plus, Bonazzoli Over 0,5 tiro in porta plus e De Ketelaere Assist o Sostituto Ammonito Plus si trovano a quota 17,73 su Goldbet.