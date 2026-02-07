Pronostico Liverpool-Manchester City: spettacolo garantito nel fortino di Anfield

Liverpool-Manchester City è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quest’anno lottano per obiettivi diversi ma la sfida tra Liverpool e Manchester City, le due dominatrici degli ultimi otto campionati – sei vittorie dei Cityzens e due dei Reds – non perde neppure un grammo di fascino. Neanche in una stagione in cui molto probabilmente nessuna delle due salirà sul trono della Premier League. Per il titolo, però, non è ancora detta l’ultima. Nell’ultimo turno l’Arsenal è volato di nuovo a +6 sulla squadra di Pep Guardiola – fermata dal Tottenham a Londra – ma la sensazione è che Haaland e compagni, con tutti i loro limiti ed una discontinuità che non gli consente (per ora) di tenere il passo dei Gunners, non abbiano alcuna intenzione di mollare la presa.

Il rischio, tuttavia, è quello di perdere ulteriore terreno nei confronti dei londinesi, che in questa giornata scenderanno in campo 24 ore prima ospitando il Sunderland all’Emirates Stadium: il City potrebbe dunque affrontare i Reds con la “spada di Damocle” del -9.

Nel frattempo Guardiola ha blindato la finale di League Cup – dove sfiderà proprio l’Arsenal – trofeo che da quelle parti non viene sollevato dal 2021: in settimana i Cityzens si sono aggiudicati anche la semifinale di ritorno con il Newcastle, chiudendo la pratica in poco più di mezz’ora con una doppieta di Marmoush ed il sigillo dell’ex milanista Reijnders (3-1). Il tecnico catalano spera che questo roboante successo faccia da spinta propulsiva per il big match di Anfield Road. In campionato il Manchester City non sta facendo il Manchester City e i soli 7 punti ottenuti nelle ultime sei giornate ne sono la dimostrazione (in questo parziale l’unica gioia è arrivata contro il fanalino di coda Wolverhampton).

Reds imbattuti in casa da novembre

Il Liverpool è addirittura sesto in classifica, a -8 dai suoi prossimi avversari. Arne Slot e la sua truppa stanno pagando l’autunno horror che li ha estromessi anzitempo dalla corsa al titolo.

Ora l’obiettivo è salvare il salvabile. Tradotto, tornare stabili tra le prime 4 e non rischiare di restare fuori dalla prossima Champions League, che equivarrebbe a una catastrofe. Il peggio, in ogni caso, sembra essere ormai alle spalle: da dicembre in poi il Liverpool è tornato più o meno sui suoi livelli, anche se il rendimento delle ultime settimane – a malapena una sconfitta nelle ultime 12 giornate – non ha nulla a che vedere con il dominio dello scorso anno.

I Reds sono reduci da una vittoria altisonante con il Newcastle, spazzato via 4-1 ad Anfield Road: nel loro tempio non conoscono sconfitta da novembre. Slot dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha travolto i Magpies. Szoboszlai sarà nuovamente adattato sull’out destro di difesa per sopperire all’assenza di Gomez.

In attacco rivedremo Ekitiké supportato da Wirtz, sugli esterni invece agiranno Salah e Gakpo. Dall’altro lato, Guardiola è tentato di gettare nella mischia il rientrante Ruben Dias: il difensore portoghese però non è al meglio e non sarebbe una sorpresa se venisse scelto nuovamente Khusanov per giocare di fianco a Guéhi, diventato subito un titolarissimo nonostante sia arrivato a gennaio dal Crystal Palace. I protagonisti della semifinale di League Cup, Marmoush e Reijnders, potrebero partire entrambi dalla panchina. Il trio dietro all’inamovibile Haaland sarà verosimilmente composto da Semenyo, Foden e Cherki.

Come vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

Il pronostico

Non sarà la sfida per il titolo degli anni passati, ma Liverpool-Manchester City resta l’università del calcio inglese. I Reds di Arne Slot hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori ad Anfield, trasformandolo in un fortino inespugnabile da tre mesi, mentre il City di Guardiola sta vivendo un paradosso: letale nelle coppe, ma stranamente vulnerabile e discontinuo in Premier League. Con l’Arsenal che scappa, i Cityzens hanno l’obbligo di vincere, ma troveranno un Liverpool rigenerato dal 4-1 al Newcastle e trascinato dal talento di Wirtz e Salah. La combo Over 2.5+Gol è la giocata che onora la storia di questo match. Entrambe le squadre, infatti, hanno un potenziale offensivo devastante: ci aspettiamo una gara aperta, dove nessuna delle due può accontenarsi del pari.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Semenyo, Foden, Cherki; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2