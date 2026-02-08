Pronostico Bayern Monaco-Hoffenheim: senza paura in casa della schiacciasassi

Bayern Monaco-Hoffenheim è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Hoffenheim che farà visita al Bayern Monaco è una squadra letteralmente on fire. Il club di Sinsheim arriva all’Allianz Arena sulle ali dell’entusiasmo per via delle 5 vittorie di fila ed un’imbattibilità che in Bundesliga va avanti da due mesi esatti. Un momento davvero magico per gli uomini di Christian Ilzer, che dallo scorso 3 ottobre hanno incassato a malapena una sconfitta (2-0 in casa del Borussia Dortmund) e da allora hanno accumulato più punti di tutti, 35, addirittura più dello stesso Bayern Monaco che, come al solito, sta dominando il massimo campionato tedesco.

Dopo 20 giornate, infatti, l’Hoffenheim non aveva mai conquistato questo numero di punti (42), bottino che gli consente di restare al terzo posto dietro a Bayern e Dortmund, con sei lunghezze di vantaggio sulla quinta. Continuando di questo passo, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League non rimarrà solamente un sogno per Kramaric e compagni.

Ilzer sta puntando su un perfetto mix tra esperienza e freschezza: da una parte Baumann, trentacinquenne con oltre 500 presenze in Bundesliga, dall’altra alcuni giovani molto interessanti come Asllani e Lemperle, senza dimenticare Avdullahu e Touré. Nessun timore reverenziale, dunque, nei confronti della capolista, che curiosamente ha racimolato un solo punto nelle ultime due giornate, forse per la necessità di tirare un po’ il fiato dopo un girone d’andata praticamente perfetto e senza sbavature. Una settimana fa la corazzata di Vincent Kompany non è andata al di là di un pareggio ad Amburgo (2-2), mentre nel turno precedente era caduta in casa nel derby bavarese con l’Augsburg (1-2). Nonostante questi passi falsi, il Bayern Monaco rimane saldo al comando della classifica, a +6 sul Borussia Dortmund.

L’Allianz Arena si prepara a un crash-test ad alta quota. Il Bayern Monaco di Kompany deve scrollarsi di dosso il torpore delle ultime due giornate (un solo punto tra Augsburg e Amburgo) per evitare che il Dortmund accorci ulteriormente. Il compito però è dei più ardui. L’Hoffenheim imbattuto da due mesi ed è stato capace di accumulare più punti di chiunque altro in questo scorcio di stagione. Tuttavia, Christian Ilzer deve fare i conti con un tabù pesantissimo. Negli ultimi tre incroci con il Bayern, il suo club è stato letteralmente travolto con punteggi quasi tennistici (5-0, 4-0 e 4-1). La fiducia accumulata negli ultimi mesi basterà per invertire una rotta che sembra segnata dal Dna bavarese? Consigliamo la combo 1 + Over 2.5: nonostante la flessione recente, il Bayern in casa difficilmente sbaglia due colpi di fila, specialmente quando sente il fiato sul collo delle inseguitrici. L’Hoffenheim segna con facilità, ma la difesa del Bayern cercherà il riscatto dopo i due gol presi ad Amburgo. Lo spettacolo è garantito, così come il numero di reti.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hoffenheim

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo; Kramarić, Avdullahu, Prömel, Prass; Lemperle, Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2